Balıkesir’de emekli eğitimci hobi bahçesinde "alabaş" turbu yetiştirdi

Burhaniye ilçesinde, emekli öğretmen Basri Şahin, hobi bahçesinde Avrupa’da yaygın olan şifalı alabaş turbu yetiştirdi. Bahçede değişik ürünlerin yanı sıra yetiştirdiği turbun çok şifalı olduğunu belirten Şahin, ürünü yörede ve Türkiye’de yaygınlaştırmak istediğini söyledi.

Emekli coğrafya öğretmeni Basri Şahin, emekli olduktan sonra değişik bitkiler yetiştirmeye başladı. Oturduğu Denetko Tatil Sitesi yanında boş arsayı hobi bahçesi haline getiren 60 yaşındaki Basri Şahin, değişik bitki türlerinin haricinde sıra 5 yıl önce başladığı alabaş turbu üretiminde başarı sağladı. 5 yıl önce ekmeye başladığı turbun da başarılı olduğunu anlatan Şahin, alabaş turbunun vitamin ve mineral açısından zengin bir sebze olduğunu kaydetti. Basri Şahin, turbun tansiyon ve kalp damar rahatsızlıklarının önlenmesinde faydalı olduğunu söyledi.

Bu sebzeyi yaygınlaştırmak istediğini anlatan Basri Şahin, “Buna Avrupa’da kolarobi diyorlar. Ama, Türkiye’ye alabaş diye girdi. Alabaş olarak biliniyor. Son derece faydalı. Kolestrol ve şeker gibi bir çok konuda sağlığı destekliyor. Maksadımız burada yaygınlaştırmak. Türkiye’de veya bölgemizde bu ürünü tanıtmak istiyoruz. Başarılı da olduk. Son derece iyi ürünler elde ettik. İnşallah bölgemize böyle bir ürün kazandırırız. Hem vatandaş buna kolayca ulaşır, tüketir. Sağlıklı, son derece lezzetli bir ürün” dedi.