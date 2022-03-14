Başkan Akgün, doktorların ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında ilk olarak Büyükçekmece İlçe Sağlık Müdürü Seçkin Özdemir’i makamında ziyaret etti. Özdemir’in Tıp Bayramını kutlayan Başkan Akgün daha sonra İlçe genelindeki özel ve devlet hastanelerini tek tek ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak çiçek takdim etti.

"14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun’’

Büyükçekmece’deki doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan Başkan Akgün, tüm zorluklara rağmen sabırla çalıştıkları için doktor ve sağlık çalışanlarını tebrik ederek şöyle konuştu: “İlçemizde görev yapan tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Tüm zorluklara rağmen büyük sabır ve özveriyle mesleklerini yapan doktorlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum.”