Başkan Dündar’dan spastik çocuklar için yeni hastane müjdesi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’nin en özel hastanelerinden biri olan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yerine 100 yataklı daha modern bir hastane yapılacağını müjdeledi.

Dezavantajlı grupta yer alan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına önemli projelere imza atan Osmangazi Belediyesi, Altınova Mahallesi’nde hizmet veren ve fiziki olarak yetersiz kalan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin genişletilmesi konusundaki çalışmalarını tamamladı. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile birlikte Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hastanenin yaşadığı fiziki alan sıkıntısının çözüldüğünü ve yeni hastanenin yapımına kısa süre içerisinde başlanacağı müjdesini verdi. Dündar, bağışlar ve kamulaştırmalar sonucu elde edilen 13 bin 500 metrekarelik alana bakanlık tarafından 100 yataklı yeni bir spastik engelliler hastanesi yapılacağını açıkladı.

13 bin 500 metrekarelik arazi kazandırıldı

Hayırsever vatandaşların bağışları ve kamulaştırmalar sonucu elde edilen arazide Osmangazi Belediyesi olarak gerekli plan değişiklikleri ve düzenlemeleri tamamladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi, Türkiye’nin en özellikli hastanesi. Hastane böylesine özellikli olmasına rağmen, fiziki olarak yetersiz kaldığını görüyoruz. Hastanenin genişletilmesi için bizden bir takım talepler oldu. Osmangazi Belediyesi olarak, 12 yıldır gerçekleştirdiğimiz kamulaştırma ve hayırseverlerden bağış yoluyla elde edilen alanlarda yapılan plan tadilatı gibi çalışmalarda artık son noktaya geldik” dedi.

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi’ne en büyük bağışı yapan isimlerin başında hayırsever iş adamı Cavit Çağlar’ın geldiğini kaydeden Dündar, “Devlet eski bakanlarımızdan Cavit Çağlar, burada kendisine ait alanı hastane yapılması şartı ile bağışlamış durumda. Ayrıca, Osmangazi Belediyesi olarak bizler de hastanenin çevresindeki yaklaşık 2 bin 900 metrekarelik bir alanı kamulaştırarak bu parsele dahil ettik. Bağışlar ve kamulaştırmalar neticesinde 13 bin 500 metrekarelik bir alan elde edilmiş oldu. Artık bu alanla ilgili projelerin hazırlanmasının ardından önümüzdeki yıl inşaata başlanacak. Bu önemli hizmet şimdiden Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Hastane bünyesinde ‘anne oteli’ olacak

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte hastaneyi ziyaret eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da Türkiye’nin en özel hastanelerinden biri olan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi’nin yeni binasının inşaatına önümüzdeki yıl başlanacağını söyledi. Dr. Yavuzyılmaz, “Türkiye’de tek olan bu özel hastanemizde hastalarımızın tedavileri aylarca sürüyor ve defalarca buraya gelmek zorunda kalabiliyorlar. Özel bir hastane olmasına rağmen fiziki anlamda da çok eksiği olan bir yer. Birçok konuda sıkıntılarımız vardı. Plan değişiklikleri, birleştirmeler gibi sorunların hepsi giderilmiş durumda. Yapılan düzenlemelerle, arsa kısmı halledildi. Biz de projesini yüzde 90 hallettik. Önümüzdeki yıl içerisinde kazmayı vurup, en kısa sürede de inşaatını bitirmeyi planlıyoruz. 100 yataklı bir hastane olacak. Ayrıca hasta yakınları için de yaklaşık 20 odalı bir anne oteli yapmayı planlıyoruz. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, Devlet eski bakanımız Cavit Çağlar ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uzun süreli bir çalışmanın ardından, artık eseri görme seviyesine geldik. Yakın zamanda da bitirip vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyareti sırasında yeni hastane müjdesini veren Başkan Dündar’a tedavi gören çocuklar ve aileleri teşekkür ederken, büyük mutluluk yaşadı.