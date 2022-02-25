BAÜN Hastanesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açıldı

Balıkesir ve çevresine üçüncü basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde açılan birimlere bir yenisi daha eklendi. Üniversite hastanesinde, Balıkesir’de ilk ve tek olma özelliğine sahip Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi açılarak faaliyete geçirildi. Tıp Fakültesi giriş katında kurulan merkezin açılış ve tanıtım programına; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimi ile Tıp Fakültesi ve Üniversite Hastanesi yönetimi katıldı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: “Amacımız, her alanda sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak”

Davetlilerle birlikte merkezin açılış kurdelesini kesen Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, yaptığı konuşmada, üniversite hastanesine yeni bir birim daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Göreve başlamalarının ardından geçen 3 yılda, Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimi ile personelin de destekleriyle sağlık hizmetleri alanında önemli bir gelişim süreci yaşandığına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; “Hastanemiz, şehrimiz ve vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat nitelikli sağlık hizmeti veriyor. Amacımız, her alanda sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak. Bu amaç doğrultusunda gereken adımları ivedilikle attık, atmaya devam ediyoruz. Acil Servisin ve Yoğun Bakımın açılmasıyla başlayan süreç, birçok yeni birimin hastanede hizmet vermeye başlaması ile devam ediyor. Bu süreçte öğretim üyesi ve sağlık personeli sayımız 2 katın üzerinde arttı. Yatak kapasitesinin arttırılması çalışmaları hız kazandı. Bugün de Sağlık Bakanlığından ruhsat alan, Balıkesir’de ilk ve tek özelliği taşıyan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezini hastanemize ve şehrimize kazandırmamın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; Merkezin, üniversite ve Balıkesir için hayırlı olması dileklerinde bulunurken, Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimi ile Merkez personelini de çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Merkezde poliklinik ve laboratuvar hizmeti verilecek

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezinin açılış programında bilgiler veren Merkez Sorumlusu ve Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Bolat ile merkezde görevli Doç. Dr. Ayla Avcıkurt; 2’si öğretim üyesi olmak üzere toplam 6 personelin görev yapacağı merkezin, son teknolojik cihazlarla donatılmış altyapısı sayesinde, ülkemizde hem sitogenetik hem de moleküler genetik alanında Sağlık Bakanlığından ruhsat almış olan sayılı merkezlerden biri olarak çalışmaya uygun görüldüğünü belirttiler.

Merkezde poliklinik hizmeti de verileceğini söyleyen Tıbbi Genetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Bolat, “Merkezimizde bulunan poliklinikte, genetik test öncesi ve sonrasında genetik danışmanlık verilmekte, genetik test yapılması gereken hastalar belirlendikten sonra laboratuvarımızda gerekli genetik analizler yapılmaktadır. Üniversite yönetimimizin de destekleriyle, genetik alanda sağlık hizmeti sunmak üzere başlattığımız çalışmaları tamamlayarak hayata geçirdiğimiz merkezimizde başlıca; ailesel kanserler, doğumsal anomaliler, zihinsel yetersizlik, otizm, nörolojik hastalıklar, hematolojik hastalıklar, romatolojik hastalıklar, endokrin hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, gebelikte ileri anne yaşı ve riskli gebelikler, tekrarlayan gebelik kayıpları, infertilite (kısırlık), akraba evliliklerinden kaynaklanan kalıtsal hastalıklar, ailelerde bilinen genetik hastalık varlığı gibi vakalar için ilgili uzman hekimlerimiz ile iş birliğinde laboratuvar ve poliklinik hizmeti vereceğiz” dedi.

Merkezin, aynı zamanda eğitim ve araştırma çalışmaları doğrultusunda da hizmet vereceğini dile getiren Doç. Dr. Ayla Avcıkurt ve Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Bolat, destekleri dolayısıyla, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimi ile Tıp Fakültesi Dekanlığına ve Hastane Başhekimliğine teşekkür ettiler.