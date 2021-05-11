Bayramda tatlıyı abartmayın, dinlenen bedeni yormayın

Pandemi süreci ve kapanma dönemi sebebiyle bir bayram geleneği olan aile ve akraba ziyaretlerinin yapılamayacağı Ramazan bayramında, kontrolsüz tatlı tüketimi hareketsizlik sebebiyle daha tehlikeli bir hal alacak.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; “Bayramların şüphesiz en keyifli tarafı kalabalık sofralar ve aile ziyaretleridir. Daha sağlıklı günler görmek dileğiyle evlerimize kapandığımız ve hareketsiz kaldığımız bir döneme denk gelen Ramazan bayramında, kontrolsüz beslenme ve aşırı atlı tüketimine her zaman olduğundan daha fazla özen göstermeliyiz” dedi.

Dengeli ve kararında tuz ve şeker tüketiminin genel vücut sağlığına ve böbreklere olan etkisine sıklıkla vurgu yapan Erk, “Aşırı şeker ve tuz tüketiminin nelere yol açacağı sıklıkla üzerinde durduğumuz konular. Fakat kişilerin yanlış beslenme alışkanlıkları sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaya devam ediyor. Kültürümüzde ve zengin mutfağımızda ağız tadı için her zaman bir alternatif var. Şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine uygun miktarda sütlü tatlılar, meyve suyu veya soğuk meşrubat yerine su tüketimini keyifli hale getirecek karanfil, limon, nane gibi tatlarla suya aroma katılması gibi kolay uygulanabilir yöntemler her zaman ön planda olmalı. Kısıtlı hareketle evlerde geçirilecek bir bayram, şüphesiz kontrolsüz beslenmeyi de beraberinde getirecektir. Bu gibi durumlarda tercihiniz her zaman porsiyon kontrolü ve hafif beslenmeden yana olmalıdır. Unutmayalım ki karşı karşıya kalınan hastalıkların önemli bir kısmı beslenme hatalarından kaynaklanıyor" dedi.

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise “Ramazan boyunca kısıtlı bir zaman diliminde, düzenli şekilde beslenilmesine alışan vücudumuzu bayramda da çok zorlamamak gerekir. Bayramda aşırı şeker ve tuz içeren, yüksek kalorili yiyecekleri bir anda ve çok fazla tüketmek kan şekerimizde dalgalanmalara ve tansiyon problemlerine neden olabilir. Bunun önüne geçmek için Ramazan Bayramı’nda da sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir beden için en önemli koşuldur" dedi.