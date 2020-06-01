Bebeklerin uyku düzenini sağlayacak 10 adım

Bebeklerin uyku rutininin oluşturulmasının ve iyi bir uyku düzenini korumanın önemini vurgulayan Mommy’s Bliss Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, bebeklerin uyku düzenini sağlayacak 10 adımı anlattı.

Mommy’s Bliss Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik, hem anneler hem de bebekler için kaliteli uykunun önemine dikkati çekerek, bebeklerin uyku rutinini oluşturmak, gece boyunca deliksiz uyumasını sağlamak ve iyi bir uyku düzenini korumak için ipuçlarını paylaştı.

’’Uykunun geldiği anı bulun’’

Bebeğin tamamen uyur durumla uyanık olarak ağladığı durum arasında yer alan uykunun geldiği anda beşiğe koyulması gerektiğini belirten Hüseyin Çelik, ’’Uykusu gelen bebekler kendilerini sakinleştirir ve kendiliğinden bozulması zor olan uyku zamanı alışkanlığı geliştirerek beşiklerinde uyurlar’’ dedi.

’’Düzen belirleyin’’

Çelik, bebeklerin yaklaşık 3 aylık olduklarında çevrelerinin daha fazla farkında olduğunu ifade ederek, her gün ve her gece aynı saatte ve aynı yerde ideal uyku düzeninin oluşturulması gerektiğini söyledi.

’’Rahat uyku’’

Güvende hisseden bebeklerin daha iyi uyuduğunun altını çizen Çelik, ’’Bebeğiniz beşikteyse rahatlık sayesinde daha hızlı uyuyabilir. Eğer bebeğiniz uyumakta zorluk çekiyorsa bebekte güven hissini oluşturmak için beşiği odanıza alın’’ şeklinde konuştu.

’’Işığı ayarlayın’’

Çelik, bebeklerin vücutları biyolojik saatlerini ayarlamak için gündüz ışığa, gece ise karanlığa karşı hassas olduğunu söyleyerek, ’’Evdeki ışıkları ayarlamak için karartma ayarlı anahtarları kullanın. Güneş battıktan sonra daha karanlık ve gündüz ise daha aydınlık bir ortam yaratarak çocuğunuzun 24 saatlik ritmini düzenlemeye yardımcı olun’’ ifadelerini kullandı.

’’Uyanma zamanında parlak ışık’’

’’Çocuğa uyanma zamanın geldiğini hatırlatmak için sabah ışığından faydalanın’’ diyen Çelik, bebeğin vücut saatini uyarmak için camın kenarına gidilmesini veya dışarıda yürünmesini tavsiye etti.

’’İklim kontrolü’’

Çelik, bebeklerin rahat uyuması için ideal konfor sıcaklığının 18-21 derece arası olduğunu kaydederek, odanın geceleri daha serin gündüzleri ise daha ılık olması gerektiğini söyledi.

’’Geceleri göz temasından kaçının’’

Bebeklerini sabahın kör saatlerinde emziren anneleri göz temasından kaçınmaları konusunda uyaran Çelik, “Bebeğin gözlerine bakmak kan basıncını ve kalp atış hızını yükseltir. Bu durumda ise bebeğiniz uyanır ve uykuya geri dönmekte zorlanabilir” dedi.

’’Uyku zamanı masajı’’

Çelik sözlerine şöyle devam etti: ’’Bebeklere yatmadan önce 15 dakika masaj yapılırsa daha hızlı uykuya dalıyorlar ve daha uzun süre uyuyorlar. Aynı zamanda karın ağrısını azaltarak büyümeyi ve kas tonusunu iyileştiriyor. Cildini rahatlatmak için bebek masaj kremi kullanın ve hafif baskı uygulayarak yavaş ve rahatlatıcı bir masaj yapın’’.

’’Ritmik sesler’’

Bebeklerin anne karnındayken ritmik sesleri yüksek ve sabit olduğunu kaydeden Çelik, ’’Bebekler bu ritmik sesleri uyaran doğa seslerine ve beyaz sese iyi tepki veriyorlar’’ şeklinde konuştu.

’’Sallama’’

Kendilerini sakinleştirmekte zorlanan bebeklerin genellikle sallanmaya iyi tepkiler verdiğini belirten Çelik, ’’Bebeğin uyumasını sağlamak için arkaya yatan mekanizması olan mekanik salıncak kullanın’’ önerisinde bulundu.