Belediye personeli ilkyardımda sınıfı geçti

İnegöl Belediyesi, 33 personeline yönelik ilkyardım güncelleme eğitimi düzenledi. Eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavı bütün personel başarıyla geçti.

6331 sayılı kanun gereği; tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın ilkyardımcı bulundurmak, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle mecburi hâle getirilmişti. Kanun gereği İnegöl Belediyesi de farklı birimlerden 33 personeline ilkyardım eğitimleri düzenlemişti.

3 yılda bir düzenli olarak tekrarı yapılan ilkyardım eğitimlerinin bir yenisi geçen hafta gerçekleştirildi. 17 Aralık Cuma günü 33 İnegöl Belediyesi çalışanına güncellenmiş ilkyardım eğitimi verildi. ABC İlkyardım Eğitim Merkezinin 5 kişilik tecrübeli eğitmen kadrosu tarafından verilen eğitimde; güncelleme eğitimi ile birlikte eğitime yeni eklenen şok cihazı eğitimi de verildi.

Eğitim sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından 33 personel ilkyardım imtihanına tabi tutuldu. Sınavda 33 personelin tamamı başarılı olarak ilkyardımcı olmaya hak kazandı.