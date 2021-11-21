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Bilecik vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi

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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son bir haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi.

Bilecik vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi
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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son bir haftalık korona virüs risk haritasına göre, Bilecik vaka sayısı en çok artan 10 il arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye’de, 6-12 Kasım tarihleri arasında 100 binde en yüksek vaka artışını gösteren iller Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın oldu.

Öte yandan, Bilecik’te 6-12 Kasım tarihleri arasındaki 100 bin kişide vaka sayısı 387,2 olarak görüldü.

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