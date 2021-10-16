Bilecik’te bir ilk

Bilecik’te yumurtalıklarında 7 santimetre kist olan hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuşurken, bu ameliyatın kentte ilk defa yapıldı öğrenildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimize başvuran ve çift taraflı 7 santimetre yumurtalık kisti teşhisi konulan hasta için kapalı olarak rahim ve yumurtalık alma operasyonu planlandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan tarafından yapılan ve yaklaşık 3 saat süren başarılı operasyon sonrası hasta bir gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arlan, yapılan ameliyatın Bilecik’te ilk defa yapıldığı anlatarak, "Günümüzde açık olarak yapılan birçok ameliyat uygun olan hastalarda kapalı yöntemle yapılabilmektedir. Kapalı ameliyatlarda açık ameliyatlara göre ameliyat sonrası ağrının az olması, taburculuk süresinin kısa olması ve ameliyat sonrası normal yaşama dönüşün daha kısa ve kolay olması avantajları mevcuttur" dedi.