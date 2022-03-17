Bilecik’te ilk defa ’Prenses Doğum’ gerçekleştirildi

Halk arasında ’Prenses Doğum’ olarak bilinen epidural anestezi ile normal doğum uygulaması Bilecik’te de uygulanmaya başlandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ’Prenses Doğum’ olarak bilinen epidural anestezi ile normal doğum ilk defa uygulanırken, bu yöntemle bir kız çoğunu dünyaya geldi. Bu yöntemle dünyaya bir kız bebek doğuran ve ağrısız bir doğum geçirdiği için çok memnun olduğunu belirten Nuray Fırtına “Doktorlar bana bu yöntemi önerdiler. İlk doğumumda özel bir hastanede bu yöntem uygulanmıştı, çok memnun kalmıştım, Bilecik’te de bu yöntemin uygulanması beni çok şaşırttı ve çok memnun etti bu doğumda da hiç ağrı hissetmedim. Ben bu ağrısız doğumu herkese tasfiye ederim. Çok memnun kaldım. Bu uygulamayı bütün annelere ve hastalara öneriyorum. Doğum esnasında hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bebeğim sağlıklı doğdu. Bende çok şükür sağlıklıyım” dedi.

"Halk arasında bilinen ismiyle ‘Prenses Doğum’, bölgemizde çok fazla bilinmeyen bir yöntem"

Uygulamanın Bilecik Eğitim ve araştırma Hastanesinde ilk defa yapıldığını belirten Anestezi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Muhammet Emin Naldan, ağrısız doğum sonucunda Nuray Fırtına’nın sağlıklı bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini söyledi. Naldan, “Halk arasında bilinen ismiyle ‘Prenses Doğum’, bölgemizde çok fazla bilinmeyen bir yöntem. Bu yöntemle tıbbın önerdiği normal doğum gerçekleşmiş oluyor. Sağladığımız analjezi ile rahat bir şekilde annelerimiz doğumlarını gerçekleştirebiliyor. Anne ağrı çekmediği için normal doğum olmasını kabul ediyor. Annelerimizin bu zorlu sürecinde onlara destek olmak bizi çok mutlu ediyor. Hastamız çok memnun kaldı. Yakınlarına bu yöntemi tavsiye edeceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanımız Op. Dr. Merve Işık ise; bu yöntemle anne adaylarının ağrı ve sızı çekmeden doğum yapabildiğini ifade ederek, "Hastanın bizim açımızdan uyumlu olması ve komplikasyonlarının az olması açısından önem teşkil ediyor. Hastalar daha az ağrı çektikleri için daha çok tercih ediliyor. Hastanemizde ilk defa bu yöntemle doğum gerçekleştirmiş olduk. Çok rahat bir doğumdu. Anne ve bebek açısından sıkıntısı çok olmayan bir doğum şeklidir” şeklinde konuştu.