Bir kulaklık ile tüm kaygılardan kurtulun

KOCAELİ (İHA) – Dinleme yetisinin iyileştirilmesini sağlamak üzere beynin işitme sistemi üzerinden uyarılmasını hedefleyen Tomatis metodu, hem yetişkinlerin hem de çocukların kaygılarının önüne geçiyor. Kulaklık vasıtasıyla dinletilen sesler sayesinde sınav kaygısı, odaklanamama, özgüven eksikliği ve en önemlisi otizm ile mücadele ediliyor.

Kulak üzerinden yapılan eğitimlerle insanlardaki dinleme potansiyelinin artmasına yardımcı olan Tomatis metodu, gündelik yaşamla ilgili birçok yetiyi daha kaliteli hale getiriyor. İnsan beyninde doğal yollarla şaşırma etkisi yaparak uyarı oluşturan bu metot, dil öğreniminden enstrüman kullanımına, konuşma bozukluğundan otizme kadar pek çok farklı durum için kullanılabiliyor.

“Tekniğin amacı beyinde doğal yollarla şaşırma etkisi ve dolayısıyla etkin bir uyarı oluşturmaktadır”

Tomatis metodu uygulayan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin yöneticisi Mehmet Ali Kaşka, bu metodun insandaki dinleme potansiyelini açığa çıkardığını söyledi. Kaşka, “Beynimiz düzgün çalışabilmek için uyarıma ihtiyaç duyar. Bu uyarımlar, sesler, kokular, hareketler, hislerdir. Bedenimizdeki en güçlü duyu organı kulaktır. Beyne ulaşan duyu mesajlarının yüzde 80’den fazlasının işlenmesi sorumluluğu, bu karmaşık organımızın omuzlarındadır. Kulak, dinlememizi sağlayan karmaşık bir organdır. Bu nedenle dikkat gerektirir. Tomatis de dinleme potansiyelimizin tamamını açığa çıkarmamızı sağlar. Tomatis metodu dinletilen müzikte ve insan sesinde ses zıtlıklarının oluşturulmasına dayalı benzersiz bir tekniktir. Tekniğin amacı beyinde doğal yollarla şaşırma etkisi ve dolayısıyla etkin bir uyarı oluşturmaktadır. Sistem tarafından işlenen insan sesi ve müzikler hem havadan hem kemikten ses iletimi yapan kulaklık takımı aracılığı ile danışana iletilir” şeklinde konuştu.

Ayrıca pek çok çeşitli bozukluğu gidermek adına bu metodun kullanılabileceğini ve hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uygulanabileceğini söyleyen Kaşka, “Tomatis metodu otizm, dikkat, ses üretim ve dil, öğrenme güçlükleri, duyu motor bozuklukları, duygu durum bozuklukları, psikolojik rahatsızlıklar, davranış problemleri, dil konuşma bozuklukları ve sınavlara hazırlıklarda, yabancı dil edinimi, ses eğitimi ve enstrüman kullanımı, beraberinde akademik çalışmaları da destekler. Çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar için her yaşta uygulanabilen Tomatis metodu, kişisel gelişimi arttırır ve karşılaşılan güçlükler ile bozuklukların büyük kısmıyla mücadeleye yardım eder. Tomatis metodu kurumumuzda uzmanlar tarafından uygulanmaktadır” diye konuştu.