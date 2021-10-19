Böbrek kanserinde immünoterapi kombinasyonları ile tedavi başarısı artıyor

İleri evre veya metastatik böbrek kanserinde immünoterapi kombinasyonlarının kullanımının, hastaların sağkalım oranını yüzde 48’e çıkardığını ortaya koydu.

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından düzenlenen ESMO Kongresi’nde katılan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane, sonuçların heyecan verici olduğunu dile getirdi. Dünyanın saygın onkoloji uzmanlarının katıldığı kongrede birçok kanser türü farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla ele alındı. Katılımcılar tarafından en ilgi gören konulardan biri de immüno-onkoloji kombinasyon tedavisinin böbrek kanseri tedavisindeki rolüne ilişkin veriler oldu.

Dane, böbrek kanseri tedavisine yönelik paylaşılan güncel sonuçların heyecan verici olduğunu belirterek, “Bu araştırmayla beraber ikili immünoterapi kombinasyonu ile tedavinin başlangıcından beş yıl sonra hastaların neredeyse yarısının hayatta kaldığını gözlemledik. Tarihsel olarak, metastatik veya ileri evre böbrek kanseri tanısı alanların beş yıllık sağkalım oranı yüzde 13 iken, ikili immünoterapi kombinasyon tedavisinin beş yıllık araştırma sonuçlarına göre sağkalım oranının yüzde 48 olduğu kaydedildi. Ayrıca immunoterapi kombinasyonları ile tedavi edilen hastalarda daha fazla tümör yanıtı gözlemlendi. İleri evre renal hücreli karsinomla ilgili bu klinik çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yarısının beş yıldan uzun yaşadığını gözlemledik. Bu veriler “immüno-onkolojik kombinasyon tedavilerinin kalıcı ve uzun dönemli sağkalıma yönelik kayda değer olumlu etkisi olduğuna işaret ediyor” dedi.

Bu hastalıktaki sağkalım verilerinin immünoterapi kombinasyonuyla ilgili araştırmalar arasında en uzun vadeli takip sonucunu ortaya koyduğunu söyleyen Dane, “Kongrede paylaşılan bilimsel çalışma sonuçları sayesinde metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde önemli ilerlemeler olduğunu görmek memnuniyet verici. İkili immünoterapi kombinasyonlarının birçok kanser türünde hastaların sağkalım sonuçlarını iyileştirmede ne kadar benzersiz bir rol oynadığını gözler önüne seriyor” dedi.