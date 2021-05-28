’’Böbrek yetmezliği hipertansiyona, hipertansiyon böbrek yetmezliğine sebep olur ’’

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, ’’Böbreğin su ve sodyum atma yeteneğindeki azalmayla böbrek yetmezliği olur. Bu hastaların neredeyse tamamında hipertansiyon gelişir’’ dedi.

Böbrek yetmezliğinin hipertansiyona, hipertansiyon da böbrek yetmezliğine sebep olduğuna dikkat çeken Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, Tükiye’de sekonder hipertansiyonun en sık sebebi kronik böbrek hastalığı iken hipertansiyon, son dönem böbrek yetmezliğinin en sık sebepleri arasında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ziya Mocan, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hipertansiyonunun olumsuz etkilerine değinen Prof. Dr. Ziya Mocan, ’’Hipertansiyon damarları etkileyen bir hastalıktır. Öncelikle kalp ve beyin gibi organlarda etkilerini gösterirken böbrekleri de hedef organ olarak seçebilmektedir. ‘Hipertansif Böbrek Hastalığı’ olduğunu denilen bu hastalığın nedeni böbreğin en küçük fonksiyon gören organcığı olan çok parçalı kılcal damarlardan oluşan glomeruller (yumakcık) içindeki basınç artışının organcığın büzüşüp yetmezliğe gitmesi olarak özetlenebilir’’ dedi.

’’Tansiyon yüksekliği mutlaka tedavi edilmelidir’’

Prof. Dr. Mocan, sözlerine şöyle devam etti: ’’Normal erişkin bir şahısta tansiyon 120/80 mm/Hg dir. Yaşlı grupta 140/85 mm/Hg normal kabul edilir. Büyük ve küçük tansiyonların bu seviyelerin tek veya birlikte üzerinde olması hipertansiyon hastalığı olarak kabul edilir. Tansiyon yüksekliği mutlaka tedavi edilmelidir. Belirtilmesi gereken önemli bir nokta da böbrek yetmezliği damar sertliği sürecini hızlandırmakta kalp damar hastalıklarını ortaya çıkarmakta ve bir kısır döngüye girilip kan basıncı yüksekliği böbrek fonksiyonlarının kaybını daha da ilerletmektedir. Bu tehlikeli ve yaşamı tehdit edici süreçte tetiği hipertansiyon çekiyor’’.

Hipertansiyonun çok şiddetli olduğu böbreğin dokusuna bağlı görülen kronik böbrek yetmezliklerinin, böbrek kistlerinin çok büyüyüp damarlara bası yaparak hipertansiyona yol açtığı polikistik böbrek hastalıklarının, böbreğin büyük tek kistlerinin, renin hormonu salgılayanlar ve hormon salgılamayan fakat kütleleri ile böbrek damarlarına baskı yapanların, idrar yollarında tıkanıklık yapan taşın, enfeksiyonların, prostat hastalıklarının, dıştan idrar yollarına bası yapan tümörlerin tansiyona bağlı geliştiğini belirten Prof. Dr. Mocan, bunların içinde renovasküler hipertansiyon (böbrek atardamarının darlığına bağlı hipertansiyon) tamamen tedavi edilebildiğini sadece tanısının doğru konulması gerektiğini sonrasında cerrahi girişimle bu darlığın açıldığını belirtti.

Prof. Dr. Mocan, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Bu kadar çok organın zarar görmesine sebep olabilecek hipertansiyonun, doktorun reçete ettiği ilaçları düzenli kullanmanın yanı sıra kilo kontrolü ve düzenli egzersiz yaparak, sağlıklı beslenip tuzdan uzak durarak mutlaka kontrol altında tutulması gerekir’’ dedi.