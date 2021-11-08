Boğulan çocuğun kalp kapakçığı, 5 yaşındaki Ömer’i hayata bağladı

14 yaşında boğularak hayatını kaybeden çocuğun kalp kapakçığı 5 yaşındaki Ömer’i hayata bağladı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon sonrası konuşan Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, “Vefat eden çocuğun kalp kapağını ben çıkarmıştım. Bu vakamız hastanemizdeki ilk vakamızdı gayet de güzel geçti. Aile vefat eden çocuk için çok üzüldü ancak kendi çocukları için de sevindiler. Vefat eden kişilerden diğer insanlara faydası olacak organları alabilmemiz lazım” dedi.

Gaziantep’te yaşayan genç kadın gebeliğinin 6‘ncı ayında rutin ultrason kontrolünde bebeğinin kalp gelişiminde anormallikler olduğunu öğrendi. Yapılan ayrıntılı değerlendirmelerde bebeğin kalbinde deliklerin olduğu ve kalp kapakçığının oluşmadığı ortaya çıktı. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu ve doğum sonrası acil ameliyat gerekeceği belirtilirken anne doğuma kadar takibe alındı. Doğumun ardından ambulans uçakla İstanbul’a nakledilen Ömer bebeğe ilk operasyon yapıldı. Ardından 4. ayda kalp odacıkları arasındaki delik kapatılırken, kalp kapakçığı yerine suni damar ve hayvansal kaynaklı oluşturulan bir kapakçığın yerleştirilmesiyle minik bebek ameliyat edildi. Zaman ilerledikçe 5 yaşına gelen Ömer Yalçın’ın kalp kapakçığının yetersiz hale gelmesi nedeniyle koşular sonrası erken yorulmaya, kalp çarpıntıları yaşamaya başladı ve yeniden ameliyat ihtiyacı doğdu.

14 yaşında boğularak hayatını kaybetti, 5 yaşındaki Ömer’e hayata bağladı

Ömer’ için 14 yaşında boğulma nedeniyle hayatını kaybeden bir çocuğun dokusunun uygun olduğu belirlendi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla vefat eden çocuktan alınan doku Ömer’e yerleştirildi. Operasyon şehir hastanesinde ilk olma özelliğini taşırken vefat eden çocuktan alınan doku, Ömer’de yeniden hayat buldu. Hastane ekibi de 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine dikkat çekti. Ameliyat sonrası sağlıkla taburcu edilen Galatasaraylı Ömer’e, hastane ekibi forma hediye etti. Ailesiyle Gaziantep’e dönen küçük Ömer formasıyla hastane ekibine fotoğrafını göndererek teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

“Hastanemizdeki ilk vakamızdı, gayet güzel geçti”

Başarıyla gerçekleşen ameliyat hakkında bilgi veren Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karacı, “Bu hastamız 6 ayılıkken anne karnında tanısı konmuştu. İlk tanısında kalp damarlarındaki kapakların bir tanesinin olmadığı şüphesi vardı. Doğduktan sonra bu tanı teyit edildi. Doğumun 3. günü hasta Gaziantep’ten bize getirildi. Burada yaşamasını sağlayacak geçici bir ameliyat yaptık. 4. ayda ise bu olmayan kapağın yerine suni bir kalp kapağı taktık. 4 yaşına geldi şu anda çocuk, ancak bu ikinci ameliyatta takmış olduğumuz kalp kapağı yetmediği için bunu insan kaynaklı bir damarla değiştirdik. Şu anda ameliyatı gayet iyi geçti. 14 yaşında boğulma sonucu kaybedilen bir çocuğun kalp kapağıydı, kapağı da kendim çıkarmıştım. Yeterli düzenlemeleri yaptıktan sonra, kalp kapağını kendi doku bankamızda işledik. Bu vakamız hastanemizdeki ilk vakamızdı gayet de güzel geçti. İnşallah bundan sonra bu tür vakaları daha sıkça yapacağız” dedi.

“Ailelerin izin vermesini istiyoruz”

Organ bağışının önemine dikkat çeken ve vatandaşları organ bağışı konusunda hassas olmaya çağıran Prof. Dr. Karacı, “Öncelikle aile vefat eden çocuk için çok üzüldü, dua ettiler ancak kendi çocukları için de sevindiler. Ömer taburcu olduğunda çok iyi şekilde çıktı. Vefat eden kişilerden diğer insanlara faydası olacak organları alabilmemiz lazım. Ancak hastanın kaybedildiği anda bunu aileye söylemek çok zor. Vefat eden hastaların organları diğer hastalar için hayat vaat eden yapılar olduğu için bunları lütfen diğer hastaların almaları, diğer hastaların kullanmaları için ailelerin izin vermesini istiyoruz. Bu önemli bir şey çünkü vefat eden kişinin organı bir başka kişi de yaşamış oluyor. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla hastane olarak ülkemizde öncü merkezlerden biri olmayı hedeflerken bunu gerçekleştirecek teknolojik alt yapıya da sahip olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

“Kendisine bir jest yaptık, Galatasaray forması hediye ettik”

Ameliyat sonrası minik Ömer’e forma hediye ettiklerini ifade eden Dr. Sedat Yıldız, “Asistan olarak ameliyatına katıldım, süreç bizim için biraz zorlu oldu. Ameliyatı güzel geçti, ilerleyen günlerde Ömer’in daha iyi olduğunu görünce daha çok mutlu olduk. Ömer ile iletişimimiz biraz ortak payda üzerinde kurgulandı. Galatasaraylı olduğunu öğrendim, iletişimimiz daha da kuvvetlendi. Kendisine bir jest yaptık, Galatasaray forması hediye ettik. Sağlığı da yerinde olduğu sürece Ömer gibi vakalar alıp sağlığına kavuşturmak adına güzel işler başaracağımızı, umut edeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.