"Botoks birçok hastalığın tedavisinde uygulanabilir"

Botoksun doğru dozda kullanıldığında birçok hastalığın tedavisinde uygulanabileceğini belirten Op. Dr. Mustafa Korkmaz, “Günümüzde kozmetik kullanımının yanı sıra botoks mesane sorunlarında, aşırı terleme, aşırı tükürük salınımında, bazı ses ve konuşma bozukluklarında, bruksizmde, migren ve bazı baş ağrılarında da uygulanıyor” dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Mustafa Korkmaz, kozmetik dışında birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan botoks uygulamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Korkmaz, botoksun Clostridium Botilinum bakterisinin oluşturduğu bir toksin olduğunu belirterek, “Güçlü bir zehirdir ama doğru dozda kullanıldığında güvenli olduğunu söyleyebiliriz. 1970’lerden beri yaygın olarak kullanılıyor. Botoks ilk olarak blefarospazm denilen göz kapağı hareket bozukluğunda kullanıldı. Tıbbi ve kozmetik kullanım alanları mevcuttur. Yaş göz önüne alınıldığında 18 yaş altına uygulama doğru olmaz. Sadece şaşılık ve göz spazmı durumunda 12 yaş üstüne uygulanabilir. Botoks mesane, idrar sorunlarında, aşırı terleme, aşırı tükürük salınımında, bazı ses ve konuşma bozukluklarında, bruksizmde, migren ve bazı baş ağrılarında kullanılabiliyor. Kozmetik kullanımında başlıca kaş çatma çizgileri ve göz kenarlarında kazayağı denilen kırışıklıkların düzeltilmesi hedeflenir. Botoks ayrıca burunda tavşan kırışıklıklarının düzeltilmesinde, gummy smile denilen gülmede diş etinin görüldüğü durumlarda, dudak kenar çizgileri ve alt çene çukurlaşmalarında da kullanılır. Botoksun etkisi 2 ila 3 günde kas zayıflığı olarak başlar, 4’üncü haftada maksimum kas zayıflığı ortaya çıkar. 3’üncü ve 6’ncı aylar arasında kas gücü geri dönmeye başlar” diye konuştu.

"İşlem öncesi ve sonrasına dikkat"

Botoksun yan etkilerine de değinen Op. Dr. Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: Botoks yan etkileri günler, haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkabilir. Yan etki olarak enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, uyuşma hissi, hafif baş ağrısı, bulantı, kaşıntı, ateş, titreme, çift görme, çok nadir olarak anaflaktik şok denilen ağır alerji tablosu, yutma ve nefes alma güçlüğü, üst göz kapağında düşme, ağız kuruluğu, yorgunluk görülebilir. Yüksek dozlardaki uygulamalarda, uygulama alanın uzağında ortaya çıkabilen botoks yan etkileri botulizim tablosu oluşturabilir. Ancak önerilen dozlarda uygulandığında bu tablo hiç ortaya çıkmamıştır. Botoks uygulamasının koku üzerine bir yan etkisi yoktur. Çok fazla uygulanan çene botokslarında çene kaslarında kalıcı kas zayıflığı ortaya çıkabilir. İşlem öncesi makyaj çıkarılmalı, alkolsüz dezenfektanlarla uygulama alanı silinmeli. Hasta botoks öncesi E vitamini, aspirin ve kan sulandırıcı ilaçlar kullanmamalıdır. Gebelikte ve emzirmede botoksun bebeğe etkileri ile ilgili yeterli veri yoktur. Botoks ve katkılarına karşı alerji varsa kaçınılmalıdır. Uygulama sonrası ise kalsiyum içeren besinler tüketilmemeli. Uygulama alanına en az 4 saat masaj yapılmamalı, mimik hareketler kullanılmamalıdır. Daha sonra hafif masajlar yapılabilir. Havuza girilmemeli, saunaya ve kuaföre gidilmemeli. Botoks uygulaması sonrası saatler ve günler içinde genel kas zayıflığı, görme bulanıklığı, dengesizlik gelişirse araba ve tehlikeli araçlar kullanılmamalıdır. İkinci kez botoks uygulaması için en az 6 ay beklenmelidir".