Bu fidanlar pandeminin baş kahramanları için boy gösterecek

Korona virüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi tarafından pandemi süresince hayatını kaybeden sağlık çalışanları için 14 Mart Tıp Bayramı Günü kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe korona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları da katıldı. Tekirdağ Tabip Odası Başkanlığı personeli ve Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından NKÜ Futbol Sahası Kompleksinin arkasındaki boş alana 250 adet fidan, hayatını kaybeden sağlık çalışanlar için toprakla buluşturuldu.

"En büyük derman, korona virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi"

Fidan dikim töreni öncesinde açıklamada bulunan Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, pandemi süresince hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanları için Allah’tan rahmet diledi. Varol açıklamasında, “Son iki yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz. Bugün burada olmamızın temel nedeni de pandemide yaşamını yitirmiş sağlık çalışanlarımızı anmak. Onların aziz hatıralarını buradan bir nebze dahi olsa onları anarak ferahlatmak. Belki de onlarla bir arada çalışıyor olmak, birlikte burada aileleriyle bulunmak hepimiz için çok travmatik, çok acı verici. Çünkü bugün bir aradayız, yarın yokuz. Bu ağaç dikimi ile onların ailelerinin kanayan yaralarına bir nebze de olsa ferahlatıcı bir etkinlik yapmış oluruz. Onların dertlerine derman olmaya çalışırız. En büyük derman da korona virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi” dedi.