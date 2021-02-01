Bu gıdalarla kanser riski azalabilir

Diyetisyen Maria Tanoğlu, kanser riskini azaltan gıdalar arasında kekik, soğan, sarımsak gibi besinleri gösterdi.

Her yıl çeşitli etkinliklerle dikkat çekilmeye çalışılan 4 Şubat Dünya Kanser Günü çerçevesinde beslenmenin kanserden korunmada önemli rol oynadığını söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Diyetisyeni Maria Tanoğlu, kanserin dünya genelinde ikinci ölüm sebebi olduğunu hatırlatırken kanserden koruyan gıdaları da sıraladı.

Diyetisyen Tanoğlu şu besinleri önerdi:

“Kekik / kekik yağı; içerdiği ‘timol’ ve ‘karvakrol’ gibi maddeler sayesinde kuvvetli mikrop öldürücü ve antioksidan etkiye sahiptir. Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu zararları engelleyerek, kansere karşı direnci artırır. Çayda, suda, çorbada, yemekte kullanarak, kanser hücrelerini de etkisiz hale getirmenize katkı sağlar.

Likopen; sebze ve meyvelerde doğal olarak bulunan karoten ailesine ait bir pigmenttir. İnsan vücudu likopen üretemez. Likopenler oksidatif strese karşı koruyucu etkisinden dolayı kanser riskini azaltır.

Likopen karpuz, çilek, nar, kayısı ve kırmızı greyfurt, pancar ve kırmızı lahanada bulunur. Aslında likopenin yüzde 85’i domates ve domates ürünlerinde bulunmaktadır.

Domates suyu, çorbası, salçası, ketçap ve sos gibi işlenmiş domates ürünleri iyi birer likopen kaynağıdır.

Soğan ve sarımsak;

Soğan ve sarımsakta bulunan allilik sülfitler immun sistemi güçlendirerek, karsinojenlerin atımını artırır. Tümör hücre çoğalmasını engelleyerek kansere karşı koruyucu etki göstermektedirler.

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan soğan ve sarımsağı damak zevkimize uyan şekliyle pek çok yerde kullanabiliriz.

Siyah-kırmızı üzüm; üzüm ve şarabın içeriğinde bulunan resveratrol; antimikrobiyal, antitümör ve antioksidan etkidedir. Bu bileşik, kanserin pek çok aşamasında durdurucu ve engelleyici özelliğe sahiptir.Bunların yanı sıra, son yıllarda yapılan çalışmalarda, resveratrolün Alzheimer hastalığı üzerinde de iyileştirici etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Çayın yanına tüketebileceğiniz gibi son dönemde pek çok saltada da kullanılan kırmızı üzüm; aşurenin temel maddesi olmasının yanı sıra Anadolu’nun bazı yörelerinde pilav içinde de kullanılmaktadır.

Zerdeçal; zerdeçal bitkisinin köklerinden elde edilen, sarı-turuncu renkli bir maddedir. Özellikle Asya ülkelerinde yemeklerde sıklıkla kullanılan köri baharatının da ana maddesidir. Binlerce yıldır geleneksel Hint ve Çin tıbbında önemli yere sahip olan kurkumin, antiinflamatuar ve antikanser özelliğe sahiptir.

Zerdeçal; çorbalara, pilavlara, etlere ve çeşitli sebzelere tat ve güzel sarı rengini vermek için tercih edilir.

Kırmızı reishi mantarı; ölümsüzlük mantarı olarak bilinen reishi mantarı bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanseri önleyici ve tedavisine yardımcı etki sağlar.

Nektar olarak kullanılması hastaları zorlayıcı olduğundan ekstrat olarak üretilmiştir. Kullanımı daha kolay ve rahatdır. Ayrıca yeşil çay ve/veya karabiber ile birlikte kullanımı sinerjik etki oluşturuyor.

Brokoli; içinde bulunan ’indol’ adlı bileşikler kanserin silahıdır.’İndoller’ hassas hücrelerde tümör oluşumunu tetikleyen östrojeni etkisiz hale getirir. İçeriğindeki beta-karoten vücuttan zararlı maddelerin atılımını hızlandırır.

Hücre zarını hasarlara karşı koruyan güçlü bir antioksidan olan Beta karoten, yemek borusu, mide ve bağırsak kanseri riskini azaltır.

Çorbası, saltası, etli yemeğini ve garnitür olarak balık et ve tavuk yanında kullanabilirsiniz.”