Bursa Şehir Hastanesinde kapalı akciğer kanseri ameliyatları başladı

Halk arasında ’kapalı yöntem’ olarak da bilinen minimal invaziv yöntem, akciğer kanseri cerrahisinde kullanılarak küçük kesilerle akciğere ulaşılarak gerçekleştiriliyor. Göğüs kemiğinin kesilmesine gerek kalmayan bu yöntemle iyileşme süresi azalırken, hastalar, 1 hafta gibi kısa bir sürede içinde taburcu olarak sosyal yaşamlarına geri dönüyor.

Tüm dünyada ve Türkiye’de sayılı birkaç merkezde yapılan kapalı akciğer kanseri ameliyatlarının Bursa Şehir Hastanesinde gerçekleştirdiklerini belirten Bursa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahı Uzmanı Op.Dr.Atilla Pekçolaklar, kapalı akciğer kanseri ameliyatıyla hem ameliyat süresinin, hem de hastaların hastanede kalış süresi ile ameliyat izini oldukça azalttığını söyledi.

Açık yöntemle yapılan ameliyatlarda yaklaşık 25-30 santimetrelik kesi olduğunu belirten Op.Dr.Pekçolaklar, “Bu yöntemle 4-5 santimetrelik kesi ile ameliyatı yapabiliyoruz. Bu şekilde yatış süresi azalarak hastalar konforlu bir şekilde taburcu oluyor” dedi.

Bursa Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi bölümüne başvurup muayene olduğunu aktaran 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Çakmak ise “Doktorlarımız bana kapalı akciğer ameliyatı ile daha çabuk sağlığıma kavuşabileceğimi söylediler. Bu bizi oldukça sevindirdi. Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecimde çok kolay geçti. Şu anda gördüğünüz gibi gayet huzurlu, evladım yanımda, mutluyum… Hocalarıma çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.