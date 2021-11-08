Bursa Şehir Hastanesi’nde Turkovac aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından pilot illerden biri olarak seçilen Bursa’da TURKOVAC aşılaması başladı.

Bursa Şehir Hastanesinde yerli aşı Türkovac aşısı gönüllülere vuruluyor. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşları yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinden korunmak için Turkovac gönüllüsü olmaya davet etti. Dr. Yavuzyılmaz Bursa İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Bursalılar; ilk yerli aşımız Turkovac için gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı e- nabız üzerinden randevu alarak Bursa Şehir Hastanemize bekliyoruz. 18-59 yaş aralığındaysanız, şu ana kadar Covid-19 hastalığını geçirmediyseniz, 2 doz Sinovac aşınızı yaptırdıysanız ve 2. Doz aşınızın üzerinden en az 3 ay en fazla 9 ay geçtiyse; siz de Turkovac gönüllüsü olabilirsiniz".