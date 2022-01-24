Bursa Valisi aşı ve korona virüs rakamlarını açıkladı, hatırlatma dozu tavsiyesinde bulundu

Sağlık Bakanlığı bütün şehirlerde korona virüs istatistiklerini açıkladı. 8-14 Ocak arasındaki verilere göre Bursa’daki vaka sayısı 100 bin kişide 490 oldu. Bursa Valisi Yakup Canbolat, şehirde günlük pozitif sayısının 3 ile 4 bin arasında değiştiğini, yüzde 20 civarında aşı yaptırmayan bir nüfus olduğunu ifade etti. Vali Canbolat, aşı ve hatırlatma dozu çağrısı yaparken, yapılan testlerin yüzde 40’ının pozitif çıktığını kaydetti.

Bursa’da basın mensuplarıyla biraraya gelen Vali Yakup Canbolat, vaka sayılarının Omicron’un etkisiyle arttığını belirterek, "Aşısız olanlarda bunun etkisiz çok daha fazla. Aşı sayılarımız da düştü. Vaka sayılarımız ise

3 bin ile 4 bin arasında gidip geliyor. Normalde aşılama oranı iki dozda yüzde 80,7. Ama hatırlatma dozlarının da yapılması gerekiyor. Ocak ayının 22’si itibariyle bakıldığı zaman 3 bin 817 günlük pozitif sayımız var. Bu oran da yapılan testin yüzde 40’ı civarında. Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen yani üç kurala uymamız lazım. Ümit ediyoruz ki Omicron son vaka olsun. Ancak bu vaka sayılarındaki artış kadar yoğun bakım ve hastaneye yatış rakamları fazla değil. Aşılı olanlarda da virüsün etkisi oldukça zayıf. Ama pandemi ile yaşamaya belirli süre devam edeceğiz "dedi.

Bursa’daki aşılanma rakamları

Bursa’da birinci doz aşı yaptıran kişi sayısının 2 milyon 187 bin 959, ikinci doz aşı yaptıranların sayısının 1 milyon 990 bin, üçüncü doz aşı yaptıranların sayısının 888 bin 689 olduğunu kaydeden Vali Yakup Canbolat, "Yüzde 20 aşı olmayan bir nüfus var. Türkovac aşıları da yapılıyor. Üçüncü doz olarak Türkovac yaptıranların sayısı 5 bin 642, ilk kez Türkovac yaptıranların sayası ise 1116 oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da 8-14 Ocak tarihlerinde vaka sayılarını paylaştı. İstanbul’da vaka sayısı 100 binde 1571 olurken, İzmir’de 714, Ankara’da 629 ve Bursa’da 100 b inde 490,23 olarak açıklandı. Diğer büyükşehirlere göre daha şanslı olan Bursa’da aşılanma oranlarının da artması bekleniyor.