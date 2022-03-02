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Bursa’da bağımlılıkla mücadele sürüyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), toplumu bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa’da bağımlılıkla mücadele sürüyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), toplumu bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten GADEM, bağımlılıkla etkin mücadele amacıyla bağımlı yakınlarına yönelik sigara alkol ve madde bağımlılığı tedavi programını (SAMBA) uygulamaya başladı. 7 oturumdan oluşan program ile ailelere, her hafta salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 1450 kişinin yararlandığı SAMBA programında, bağımlıların iyileşme sürecinde neler yapılabileceği anlatıldı. Programda ayrıca aileler, diğer bağımlı yakınlarıyla birlikte ortak sıkıntılar üzerinden çözüm üretme fırsatını da buluyor.

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