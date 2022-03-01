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Bursa’da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkının süresi uzatıldı

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Bursa’da sağlık çalışanlar tanınan ücretsiz ulaşım hakkı 15 Mayıs’a kadar uzatıldı. Müjdeli haberi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından ’’Onlar için ne yapsak az’’ diyerek duyurdu.

Bursa’da sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakkının süresi uzatıldı
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Bursa’da sağlık çalışanlar tanınan ücretsiz ulaşım hakkı 15 Mayıs’a kadar uzatıldı. Müjdeli haberi Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından ’’Onlar için ne yapsak az’’ diyerek duyurdu.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz ulaşım hakkının 15 Mayıs’ a kadar uzatıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’’Kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma süresini 15 Mayıs’a kadar uzattık. Onlar için ne yapsak az" ifadelerine yer verdi.

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