Büyükşehir’de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı, Genel Sekreter Ulaş Akhan’ın başkanlığında yapıldı.

Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden tarihî ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan zamanın verimli kullanılması olası iş gücü kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarından da taviz vermiyor. Son olarak Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın başkanlığında yapıldı. Bütün daire başkanlarının iştirakiyle gerçekleştirilen toplantıda, 6331 sayılı kanunla ilgili mevzuat ve iş güvenliği işleyişi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünün yaptığı sunumda yükümlülüklere dikkat çekildi. Sahada yapılan iyileştirme çalışmalarının yanında, plânlanan ve devam eden çalışmalar ele alındı.