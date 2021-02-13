Çene Ameliyatı Nedir, Nasıl Yapılır?

Çene ve diş işlevsel bozuklukların düzeltilmesi için çene ameliyatına ihtiyaç duyulmaktadır. Çene ameliyatı , çene kemik problemlerin düzeltilmesini sağlar ve daha hoş bir görünüm kazandırır. Alanında uzmanlaşmış cerrahlar tarafından çene ameliyat işlemleri yapılmaktadır. Bu konuda uzun yıllar boyunca hizmet vermiş olan Prof. Dr. Kemal UĞURLU, çene ameliyatına dair de profesyonel tedavilerini sürdürmektedir.

Estetik cerrahi uzmanı olan Prof. DR Kemal Uğurlu, almış olduğu yüksek eğitimlerini hastalarını tedavi ederken en iyi şekilde göstermektedir. Çene ameliyatının sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için mutlaka cerrahinin iyi bir eğitim alması gerekir. Çünkü bu tür ameliyatlar yüksek tecrübe gerektiğinden dolayı, tıp sektöründe adı bilinen doktorlardan hizmet almak daha doğru olacaktır.

Çene Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Çene bozukluklarının iyileştirilmesi için mutlaka çene estetiği tedavisi yoluna başvurulması gerekir. Çene eklemi ile ilgili olarak bozuklukların kaynağına inildiği zaman, daha çok çok boyutlu olarak hareket yapılmasından dolayı eklemlerde ayrılma durumu söz konusu olur. Çene eklemi, 24 saat boyunca dinlenme yapmadan çalışan bir fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar konuşma, yutma, çiğneme, gibi fonksiyonlar olurken sürekli olarak bir hareket halindedir.

Çene ile ilgili sorunların ortaya çıkmasının ana sebeplerinden biri de, çene eklemlerin anatomik yapısının bozulmasından kaynaklı bir durumdur. Anatomik yapısının birbiri ile uyumlu halde çalışmasını etkileyen faktörler sonucu, çeneyle ilgili problemler oluşmaya başlayacaktır. Bu tür problemlerin kimisi geçici olurken kimisi de ne yazık ki kalıcı sorunlar yaratmaya neden olmaktadır.

Çene ameliyatı nasıl yapılır, hangi işlemler uygulanıyor diye merak edenler için işte aşamaları;

Çene ameliyatlarının hemen hepsi genel anestezi adı altında gerçekleşir

Konu son derece hassasiyet gerektirdiğinden dolayı tam teşekküllü diyebileceğimiz bir hastane ortamında ameliyata başlanmalıdır

Ameliyat sonrasında doğabilecek sancı, ağrı gibi vakalara karşı da kas gevşetici ve ağrı kesici gibi ilaçlar tavsiye edilmelidir

Çene Ameliyatı Kim Tarafından Yapılır?

Çene ameliyatı, çene cerrahisi konusunda uzman olan plastik cerrahlar tarafından gerçekleşmektedir. Yeterli bir donanıma sahip olduğundan dolayı sorun yaşanmadan çene ameliyatına dair işlemler yerine getirilmeye başlanır. Estetik cerrahi uzmanı, çene ameliyatıyla ilgili olarak alacağı eğitimler sonrasında ameliyat yapmaya hazır hale gelecektir.

Ülkemizde vatandaşlarımızın çene bozukluklarından kaynaklı olarak çene estetiğine ihtiyaç duyma durumları söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ise hastalar, işi bilen cerrahların hangisi olduğunu araştırmaya başlıyor. Çünkü çene ameliyatları uzmanlık gerektiren bir iş olduğundan dolayı mutlaka dikkat edilmesi gerekecektir. Bu konuda engin bilgilere sahip olan ve profesyonel kimliğe ulaşmış Prof. Dr. Kemal UĞURLU’dan hizmet alınabilir. Çene bozuklukları iyileştirilerek tekrardan eski işlevsel halini geri kazanmasına yardımcı olunur.

Çene Ameliyatı Kimler İçin Uygundur?

Çene ameliyatının yapılması için, çene ile ilgili olarak bozuklukların oluşması gerekecektir. Yüzde şekil bozukluğu olan tüm hastalar içinde çene ameliyatının uygun olduğunu söylememiz mümkündür. Eğer ki hastanın yaş durumu küçükse, o zaman anne ve babaların onayı gerekecektir. Çene deformitesi sorunu yaşayan küçük bir çocuğun ameliyat olması psikolojik sıkıntılara sebebiyet verebilir. Burada önemli olan ve büyük sorumluluğa dönüşecek işin anne ve babalara baktığını söylemek mümkün. Çocuğun ameliyata psikolojik anlamda hazır hale gelmesi için destek olmaları gerekecektir.

Yüzdeki şekil bozukluğunun oluşması, ileride de hem fiziken hem de psikolojik olarak sıkıntı yaratmaya neden olacaktır. Ne yazık ki bu sıkıntılar çocuğun sosyal gelişimini de büyük ölçüde etkilemeye neden olacaktır. Tüm bunlar düşünülerek hareket edilmeli ve geleceğe dair iyi kararlar alınmalıdır.