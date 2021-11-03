’Cilt Ütüleme’ ile 10 yaş gençleşmek mümkün

Cilt ütüleme yöntemi ile acısız, ağrısız, iğnesiz ve ameliyatsız genç görünmek artık mümkün. Cilt ütüleme yöntemini yaptıranlar yüzlerindeki kırışıklıklardan kurtularak 10 yaş daha gençleşiyor. Cilt ütüleme yaptıranlar, işlemin ardından gündelik hayatlarına ara vermeden devam edebiliyorlar. Tedaviye ilişkin bilgi veren Op. Dr. Güray Yeşiladalı, "Kısa sürede olumlu sonuçlar vermesi nedeniyle memnuniyet oluşturan uygulamalar. Hastalarımız 45 dakikalık bir seans sonrası hayatlarına kaldığı yerden devam edebiliyorlar" dedi.

Cilt ütüleme sistemi ile acısız, ağrısız, iğnesiz ve ameliyatsız genç görünmek artık mümkün hale geldi. Cilt ütüleme yöntemini yaptıranlar yüzlerindeki sarkmalar ve kırışıklıklardan kurtularak 10 yaş daha gençleşiyor. Cerrahi müdahaleler olmadan da Touch Güzellik Merkezi’nde uzman estetisyenler eşliğinde uygulanan programlarla daha iyi bir görüntü kazanmak mümkün hale geldi. “Cilt Ütüleme Sistemi” denilen uygulama sayesinde kırışıklıklar açılıyor ve deri altı kolejen tetikleniyor. Bu sayede kişinin cildi yaklaşık 10 yaş kadar gençleşmiş oluyor.

Touch Güzellik Merkezi yeni şubesini Bağdat Caddesinde açtı

Touch Güzellik Merkezi, 2016 yılında yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara alanında uzman ekibi ile hizmet vermek adına, Vanity Plastik Cerrahi Hastanesi’nin markası olarak tanınıyor. Vanity’nin tecrübesi, gücü ve hizmet kalitesiyle, ameliyatsız güzellik işlemelerine dönük ihtiyaç ve talebi aynı kaliteyle karşılamak amacıyla Touch Güzellik Merkezi kuruldu. Ünlü Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Güray Yeşiladalı, Ömür Kürşat Kurt ve Cihan Öney ortalığı ile açılan Touch Güzellik Merkezi, son teknoloji cihazları ve uzman kadrosuyla cilt bakımı ve tedavileri, lazer epilasyon, bölgesel zayıflama ve kalıcı makyaj alanlarıyla öne çıkıyor.

Müşterilere hizmet verecek olan Touch Güzellik Merkezi, Bağdat Caddesi’nde hizmete açıldı. Açılış töreninde katılımcılara Hollywood yıldızlarının kullandığı kişisel bakım ve güzellik alanındaki yeni uygulamalar da tanıtıldı.

"İnsanlara farklı çözümlerimiz var"

Cilt ütüleme sistemiyle kısa süren işlemler sonrası etkili sonuçlar ortaya çıktığını belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, " Günümüzde herkes daha genç daha zinde daha güzel gözükmek istiyor. Bu nedenle de bir çözüm arayışındalar. Bizim de estetik dünyasında insanlara farklı farklı çözümlerimiz var. Bunlar geniş bir yelpazede yer alıyorlar. Bir kısmı bizim mikroinvazif ya da minimal invazif dediğimiz işlemler. Bunlar radyo frekans uygulamaları, ultrason uygulamaları gibi. Bu yelpazenin diğer ucunda da ameliyatlarımız var. Cilt altına ya da cildin yüzey kısmına uyguladığımız yeni bir teknoloji çalışmamız mevcut. Kolajen miktarının artmasını, kolajen miktarının artması ile birlikte de ciltte sıkılaşmayı ve gençleşmeyi gözlüyoruz. Tabii çok farklı uygulamalarda var cilt ütüsü başlığı adı altında. Isı veren bir cihazla ince kırışıklıkları açan bir sistem. Bunun yanında ultrasonik yüz germeler var. Bunlar ultrason enerjisini kullanıyorlar. Bunlara da ameliyatsız yüz germe işlemi adını veriyorlar. Kısa sürede olumlu sonuçlar vermesi nedeniyle memnuniyet oluşturan uygulamalar. Hastalarımız 45 dakikalık bir seans sonrası hayatlarına kaldığı yerden devam edebiliyorlar" diye konuştu.