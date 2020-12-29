Çin’den aşısının ne zaman geleceği belli oldu. Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. 30 Aralık günü Çin’den yola çıkacak olan aşının, İstanbul Havalimanı’na iniş saatinin 30 Aralık 06.10 olması bekleniyor.

Çin’den aşısının ne zaman geleceği belli oldu. Çin’den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. 30 Aralık günü Çin’den yola çıkacak olan aşının, İstanbul Havalimanı’na iniş saatinin 30 Aralık 06.10 olması bekleniyor.