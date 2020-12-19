’’Çocuk istismarını önlemek, toplumun bilinçlenmesi ile mümkündür’’

Erken Çocuk Eğitimi Uzmanı Damla Aydın, çocuk istismarına karşı mücadele etmenin herkes için insani bir görev olduğunu vurgulayarak, ’’Toplumun tüm fertleri, çocuk istismarının önlenmesinde, bildirilmesinde ve fark edilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Haberlere bakıp, ‘ah, vah!’ demek çözüm olmaz. Çocuk istismarını önlemek, çocuğundan yaşlısına tüm toplumun bilinçlenmesi ile mümkündür’’ dedi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) iş birliğinde, "Çocuk İstismarı: Psiko Sosyal Dinamikler, Müdahale ve Önlem Faaliyetleri" konulu online panel gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gösterilen panelde açılış konuşmalarını İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ile UCİM Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan gerçekleştirirken, panelin moderatörlüğünü ise İKMYO Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Damla Aydın yaptı.

’’İnsanlığa karşı işlenen suç kapsamında’’

Prof. Dr. Küçükaltan konuşmasında, T.C. Anayasası’nın 41. maddesinde cinsel istismarın ’’insanlığa karşı işlenen suçlar’’ kapsamında değerlendirildiğini belirterek, Dünya Sağlık Örgütünün ise çocuk istismarını, ’’Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir’’ ifadesiyle tanımladığını hatırlattı.

Küçükaltan, Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı ‘çocuk istismarı’ tanımından yola çıkarak şu ifadeleri kullandı;

’’Çocuğa yönelik cinsel istismar da bu kapsama dahildir. Tüm dünyada önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunun giderilmesinde, yasalar kadar önemli olan nokta; toplumsal bilincin ve farkındalığın arttırılmasıdır. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak, bu sorunu bilimin ışığında ve devletimizin hassasiyetlerini de dikkate alarak irdelemenin, sosyal sorumluluğumuzun gereği kabul ediyoruz. Buradan hareketle, organizasyonun toplumsal farkındalığı arttırma konusunda başarılı olmasını diliyorum.’’

’’Mağdur çocuk ve ailelere destek veriyoruz’’

UCİM Kurucusu ve Genel Başkanı Saadet Özkan ise UCİM’in, çocuk istismarına karşı toplumsal bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra; pek çok faaliyeti yürüttüğünün altını çizerek, ’’Derneğimiz, bünyesinde barındırdığı pek çok gönüllü avukatı ile mağdur çocuk ve ailelere, hâli hazırda görülmekte olan davalarda hukuki destek, gönüllü psikologları eliyle ise psikolojik destek alınması konusunda rehberlik hizmeti vermekte. Pek çok gönüllü üye eliyle yurdun dört bir yanında sahada, üniversitelerde dernek üyesi gönüllü öğrencilerle, yerel yönetimler ve özel şirketlerle iş birliği içerisinde bilinçlendirme çalışmaları yapmaktadır’’ dedi.

Gönüllü üyelerden aidat almadan, yalnızca düzenli bağışçılar ve destekçilerle yola çıktıklarını söyleyen Özkan, ’’Çocuk ihmal ve istismarında farkındalık oluşturma, çocuklarımızı koruma amacıyla çıktığımız bu yolda yüzlerce çocuğun hayatına dokunduk. Binlerce üniversite öğrencisine konferanslar düzenledik. Ebeveynlere ve öğretmenlere eğitimler düzenledik. Her alanda özel şirketler, kamu kurumları ile kolayca iş birlikleri yapabiliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’Çocuklar vatandır’’

Hedeflerini paylaşan Özkan, ’’Öncelikli hedefimiz; eğitim faaliyetlerimizle herkese bu konunun farkındalığını anlatıp, çocukların güçlü olduğu, istismar ve ihmale maruz bırakılmadığı bir dünya oluşturmak. Yurt dışında temsilcilik açma hususunda her gün başkaca ülkelerden de talep aldığımız için Türkiye çocuklarından sonra tüm dünya çocuklarını da korumak konusunda çalışmalara başladık. Çocuk ihmal ve istismarı konusunda hepimizin birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Tüm istismarcıları ayrık otu gibi aramızdan temizlememiz için daha binlerce gönüllüye, eğitimciye, bağışçıya ihtiyacımız var. UCİM saha ekibi her meslek grubundan katılımcıya sahip. Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık anlayışıyla ilerlediğimiz bu yolda destek olmak isteyen herkesi aramıza bekliyoruz’’ çağrısında bulundu.

’’Haberlere bakıp ‘ah, vah’ demek çocukları kurtarmaz’’

Çocuk istismarının, çocuk haklarının en ağır şekilde ihlal edilmiş hali olduğunu belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Damla Aydın ise bu sorunun tüm dünyada karşılaşılan bir sorun olduğuna dikkat çekti. Aydın, çocuk istismarı ile mücadele etmenin herkes için insani görev olduğunu vurgulayarak, ’’Toplumun tüm fertleri, çocuk istismarının önlenmesinde, bildirilmesinde ve fark edilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Bu noktada da öncelikle tüm toplumun, çocuk istismarı konusunda bilinçlenmesi sağlanmalıdır. İlgili birimler, kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve üniversiteler bünyesinde görevli alan uzmanları öncülüğünde, çocuk istismarı konusunda kişilerin farkındalık geliştirmelerine katkı sağlayacak çalışmalar düzenlenerek daha çok kişiye ulaşmak hedeflenmelidir. Haberlerde bir istismar vakası ile karşılaşınca üzülüp ‘ah, vah!’ demek çocuklarımızı maalesef ki kurtaramaz. Çocuk istismarını önlemek, çocuğundan yaşlısına tüm toplumun bilinçlenmesi ile mümkündür’’ dedi.

Aydın ayrıca son olarak sözlerine şöyle devam etti;

’’Toplumsal bilinci arttırmak, çocuk istismarının her boyutuna dikkat çekmek amacıyla, UCİM ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz ‘Çocuk İstismarı: Psiko-sosyal Dinamikler, Müdahale ve Önleme Faaliyetleri’ başlıklı dijital panelimizde, değerli panelistlerimizin aktarımı ile çocuk istismarının tüm boyutlarını ele alarak değerlendirdiğimiz verimli bir gün geçirdik. Panelimize ilgi ile katılım gösterilmesi bizleri mutlu etti. Ancak bu yeterli mi? Hayır. Çocuk istismarı bir gün düşünülüp konuşulacak bir durum değildir. Amacımız; istismar vakaları son bulana kadar susmadan, çocuklarımızı susturmadan mücadele etmek olmalıdır. Yaşamımıza renk katan, geçtiği her yere ışıklar saçan çocuklarımızın tüm kötülüklerden uzak, sağlıklı, mutlu, bir yaşantı sürdürmelerini diliyorum.’’