“Çocuklarda obezite seviyesi yükseldi”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeliz Öz, çocuklarda obezite seviyesinin korkutucu şekilde yükseldiğini belirterek “Alınan kalori ve harcanan enerji arasındaki fark çocuğun kilosunu etkiliyor. Günümüzde 3 çocuktan biri obeziteye meyilli” dedi.
“Beden kitle indeksi hesaplanmalı”
Dr. Öz, Beden Kitle İndeksi (BKI) hesaplamanın tanı konusunda önemine değinerek şöyle devam etti: “BKI; kişinin kilosunun, metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Çıkan sonuç ile çocuğun yaşına göre daha önceden hesaplanmış olan standart sapma denen tablolara bakılarak karar verilir. Sonucun yüzde 97’nin veya +2SD’nin üzerinde kalması halinde obeziteden bahsedilir. Obezite sebebi olarak çoğunluk gruba giren çocuklarda tedavi beslenmenin düzenlenmesi ve hareketin arttırılması olarak söylenebilir. Cerrahi müdahalenin çocuklarda yeri yoktur.”