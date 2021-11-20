“Çocuklarda parmak emme alışkanlığını ciddiye alın”

Çocuklarda parmak emme davranışının ilkel bir refleks olduğunu belirten Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, “Parmak emmenin küçük çocuklarda çoğunlukla kendi kendini uyarma, rahatlama, psikolojik ve fizyolojik gerginliği azaltma gibi işlevleri vardır. 3-4 yaşından sonra halen devam eden parmak emme davranışında uzmandan yardım alınmalı. Uzun dönemli parmak emme davranışı belirgin olarak ağız diş sağlığı ve yapısal problemlerine neden olabilir” dedi.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü’nden Uzm. Dr. Leyla Ezgi Tüğen, çocuklarda sıkça görülen parmak emme davranışına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Tüğen, parmak emmenin ilkel bir refleks olduğuna dikkati çekerek, “Parmak emme küçük çocuklarda besleyici olmayan emme davranışlarından (battaniye, emzik vs.) birisi olarak kabul edilir. Emme davranışı çok küçük bebeklikten itibaren başlayan ilkel bir reflekstir ve bebekler ağlayınca çoğu zaman emzik verilerek rahatlaması sağlanır. Parmak emmenin de küçük çocuklarda çoğunlukla kendi kendini uyarma, rahatlama, psikolojik ve fizyolojik gerginliği azaltma gibi işlevleri vardır. Çocuktan çocuğa değişmekle birlikte çocuklar büyüyüp öz-yönetimlerini kazandıkça parmak emme genellikle 2-4 yaş arasında sonlanır” dedi.

“3 yaşından sonra da devam ediyorsa uzmana başvurulmalı”

Parmak emme davranışının her zaman psikolojik sorunlarla birlikte olmayabileceğini belirten Uzm. Dr. Tüğen, şöyle devam etti: “Aile bu durumda parmak emme davranışına diğer ruhsal sorunların eşlik edip etmediğini gözlemlemeli. Parmak emme davranışı özellikle hangi zamanlarda oluyor, parmak emme davranışıyla birlikte ya da öncesi ve sonrasında çocuğun yaptığı başka bir davranış var mı, ailenin bu davranışı gördüğü zaman nasıl tepki verdiği gözlemlenmeli. Örneğin; her seferinde uyarmak parmak emme davranışını arttırabilir. Başka ruhsal zorluklar eşlik ediyorsa ya da 3-4 yaşından sonra halen devam eden parmak emme davranışında uzmandan yardım alınmalı.”

“Uzun dönemde ağız ve diş problemlerine yol açabilir”

Uzm. Dr. Tüğen, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: “Parmak emmenin uzaması durumunda birkaç tedavi seçeneği vardır. Pediatrik diş hekimi, pediatrik psikiyatr ve çocuk psikoloğu görev almaktadır. Bunlar ağız apareyleri, parmağa takılan aletler ve davranışçı psikolojik müdahalelerin olduğu (ceza, ödüllendirme vs.) tedavilerdir. Ailelerin görev aldığı nokta davranışçı psikolojik müdahalelerin ya da aletlerin kullanılması durumunun evde yürütülmesidir. Uzun dönemli parmak emme davranışı belirgin olarak ağız diş sağlığı ve yapısal problemlerine neden olmaktadır. Parmak yapısında da tahriş ve yapısal sorunlara neden olduğu görülmektedir.”