Covid-19’a karşı geliştirilen koruyucu burun spreyi KKTC’de üretilecek

Yakın Doğu Üniversitesi, proje ve patent ortağı olduğu koruyucu burun spreyini KKTC’de üretmek için İtalyan MAGI Group’la anlaşma imzaladı. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından sprey, İtalya, KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’de Covid-19’la mücadelede kullanıma sunulacak.

Koruyucu burun spreyi, Şubat ayında İtalya’da Covid-19’la mücadelede kullanılmaya başlanmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi, spreyi KKTC ve Türkiye’de üreterek, İtalya’nın ardından KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’de kullanıma sunmayı amaçlıyor.

Burun ve ağız yoluyla uygulanabilen koruyucu sprey, bir yandan SARS-CoV-2’nin üst solunum yolundaki hücrelere bağlanmasını engelleyip diğer yandan antiviral etkisi ile virüsleri öldürerek çift yönlü bir koruma sağlıyor. Koruyucu burun spreyi, SARS-CoV-2 dışındaki virüslere karşı da etkili.

Doğal bileşenlerle virüsü etkisiz hale getiriyor

Zeytin yaprağı özünden elde edilen, doğal içerikli bir ürün olan koruyucu burun spreyi, burun ve ağız yoluyla uygulanan, reseptör bloke edici, anti-viral ve anti-oksidan özellikler taşıyor. Spreyin, İtalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan laboratuvar ve insan deneylerinde hücrelere toksik etki oluşturmadığı, SARS-CoV-2’yi inhibe ettiği ve yan etkisi olmadığı belirlendi.

Özellikle risk grubunda yer alan ve temaslı kişilerin virüsten korunmasını amaçlayan sprey, burun ve ağız yoluyla uygulandığında, üst solunum yoluyla bulaşan virüslerin hücrelere girmesini önleyecek bir kalkan oluşturarak, fiziksel bir savunma sağlıyor. Ayrıca virüsleri inaktive ederek bulaşıcılığını engelliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Spreyi Üniversite 4.0 vizyonuyla üreterek, halkımızın kullanımına sunacağız”

Koruyucu burun spreyinin, Covid-19’la mücadelede önemli bir katkı sağladığını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversite olarak geliştirme ve test edilme aşamalarında proje ortağı olduğumuz koruyucu burun spreyini Üniversite 4.0 vizyonuyla üreterek, Türk halkının kullanımına sunmanın gururunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Sprey, SARS-CoV-2’ye karşı çift yönlü bir koruma sağlıyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, koruyucu burun spreyinin Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bağlanmasını engelleyip diğer yandan antiviral etkisi ile virüsleri öldürerek çift yönlü bir koruma sağladığını vurguladı. Geliştirme aşamasında proje ortağı oldukları spreyin KKTC’de yapılan denemelerini de üstlendiklerini söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yaptığımız bilimsel çalışmalar İtalya’da da kullanılan koruyucu burun spreyinin Covid-19 salgını ile mücadelede önemli bir katkı sağlayacağını ortaya koyuyor” değerlendirmesi yaptı.