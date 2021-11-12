Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift adliyeye sevk oldu

İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrail uyruklu karı koca, adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli çift adliyeye sevk oldu
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İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrail uyruklu karı koca, adliyeye sevk edildi.

Önceki gün meydana gelen olayda iddiaya göre, yeni yapılan ve geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çiftin, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf videolarını çektikleri ileri sürüldü. Bir seyir terası ve restoranı bulunan kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan karı-kocanın, kayıt yaptıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri iddia edildi.

Terörle Mücadele polisi tarafından önceki gün gözaltına alınan N.O. ve M.O. adlı İsrailli çiftin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Poliste ifadeleri alınan şüpheliler, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

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