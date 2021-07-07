D vitaminiyle zenginleştirilen peynirler öne çıkıyor

D vitamini eksikliğine karşı, D vitaminiyle zenginleştirilen ürünler öne çıkıyor. Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmenin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Çünkü bağışıklık sistemi güçlü olan bireylerin, virüslerle daha güçlü mücadele ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirici besinler, besin destekleri, zenginleştirilmiş besinler konusunda toplumda bir ilgi ve farkındalık oluşmaya başladı” dedi. Garipağaoğlu, peynirin bağışıklık güçlendirici etkisi ile sağlığa yaptığı katkıya dikkat çekti.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgınıyla birlikte sağlıklı beslenme ve bağışıklık sistemi en önemli konulardan biri haline geldi. Bilim insanları özellikle bağışıklığı destekleyici besinler ve tüketimlerine ilişkin uyarılarını sürdürüyor. Bu kapsamda Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, sağlıklı beslenmek ve bağışıklığı desteklemek için beslenmede çeşitliliğe özen gösterilmesi gerektiğini, bunun için özellikle yaz aylarında sebze ve meyvelere, tam tahıllara, kuru baklagillere, ayran, yoğurt, cacık ve peynire tüketimde yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Garipağaoğlu, pandemiyle birlikte tüketilen yiyecek ve içeceklerin dışında besin destekleri olarak bilinen ticari vitamin ve minerallere, bitkisel ürünlere ya da zenginleştirilmiş besinlere ilginin arttığını, bu konuda toplumda bir farkındalık oluşmaya başladığını vurguladı. Bu bağlamda Türkiye’de ve dünyada insanlardaki D vitamini eksikliğine dikkat çeken Garipağaoğlu, gelişmiş ülkelerde süt, peynir gibi toplumun en çok tükettiği besinlerin D vitamini ile zenginleştirildiğini, raflarda yer aldığını ve tüketiciye sunulduğunu ifade etti. Garipağaoğlu, Türkiye’de de devlet ve özel sektör düzeyinde güzel çalışmaların olduğunu, Muratbey Peynirlerinin D vitamini ile zenginleştirildiğini de sözlerine ekledi. Prof. Dr. Garipağaoğlu, kahvaltı başta olmak üzere sofraların vazgeçilmezi olan peynirin, içeriği nedeniyle önemli bir besin olduğunu belirtti ve sağlık üzerine faydalarına dikkat çekti.

"Ülke genelinde D vitamini yetersizliği oranı: yüzde 89"

D vitaminiyle zenginleştirilen besinlerin önemine dikkat çeken Garipağaoğlu, “Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan ve 2019 yılında yayınlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda ülkemizde D vitamin düzeyi normal olan bireylerin oranı sadece yüzde 10.9, yetersizlik oranı: yüzde 25.9, düşük ve çok düşük olma oranı ise sırasıyla: yüzde 44.7, yüzde 8.1 olarak rapor edilmiştir. Özetle ülkemizde toplam D vitamini yetersizlik ve eksiklik oranı: yüzde 89.1’dir. Önemli sağlık sorunları ile birlikte tüm dünyada “çağın pandemisi” olarak nitelendirilen D vitamini eksikliğinden korunabilmek için günümüzde birçok ülkede birçok farklı çalışma yürütülmektedir. Yürütülen çalışmalardan biri de besinlerin D vitamini ile zenginleştirilmesidir. Zenginleştirmede toplumun temel besinleri olan ve en çok tüketilen ekmek, süt, peynir gibi besinler kullanılmaktadır. D vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren önemli besin ögelerinden biridir. Bağışıklık sistemi güçlü olan bireylerin, virüslerle daha güçlü mücadele ettikleri bilinmektedir. Bu nedenle pandemi döneminde D vitamini ile zenginleştirilmiş besinlerin tüketilmesi önemlidir. Ülkemizde üretilen D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirleri, gerek kahvaltıda, gerek diğer öğünlerde ve ayrıca sağlıklı atıştırmalık olarak günün her saati beslenmenizden eksik etmeyin” dedi.