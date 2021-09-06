Diyetisyenlere eğitim

“360 Beslenme Akademisi” yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Alanında uzman 19 farklı konuşmacı ile 27 farklı konu başlığında, 40 saatlik eğitimin verildiği akredite sertifika programı, kayıt yaptıran diyetisyenler ile beslenme ve diyetetik ölümü öğrencilerine sunuldu.

Orzaks İlaç tarafından gerçekleştirilen ve eğitim koordinatörlüğünde Prof. Dr. Murat Baş, Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak’ın bulunduğu programa 3.427 diyetisyen ve diyetisyen adayı kayıt yaptırdı.

Bu arada, eczacılara özel “Eczanede 360 Tüketici Sağlığı” eğitimleri de 21 Kasım 2020-6 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sadece eczacılara ve eczane teknisyenlerine özel olarak hazırlanan eğitime 5.866 eczacı kayıt yaptırdı. Program sonunda katılım sağlayanlara sertifikaları gönderildi.