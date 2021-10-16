Doğru diş temizliği, genel sağlığın ilk adımı

Ağız içerisinde oluşan ve biriken bakteri plağının, diş eti iltihabı ve periodontitis gibi diş eti hastalıklarının başlıca sebebi olduğunu ifade eden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dnt. Halil Çelik, “Bakteri plağına karşı korunma, ağız sağlığından başlayarak tüm vücudumuzu hastalıklardan korumanın ilk ve en önemli adımıdır” dedi.

Bakteri plağına bağlı diş ve diş eti hastalıklarının kalp rahatsızlıkları, Tip 2 diyabetin kontrol altına alınmasında güçlük gibi ciddi rahatsızlıklarla ilişkili olduğunu işaret eden VM Medical Park Bursa Hastanesi’nden Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dnt. Halil Çelik, uyarılarda bulundu. Güncel çalışmaların “Sağlık ağızda başlar” sözünün ne kadar doğru olduğunu gösterdiğinin altını çizen Dnt. Halil Çelik, “Ağız içerisinde oluşan ve biriken bakteri plağı, diş eti iltihabı ve periodontitis gibi diş eti hastalıklarının başlıca sebebidir. Bakteri plağına karşı korunma ağız sağlığından başlayarak tüm vücudumuzu hastalıklardan korumanın ilk ve en önemli adımıdır. Yemeklerden ve ara öğünlerden sonra dişlerin üzerinde biriken yiyecek artıklarının suyla çalkalama yoluyla uzaklaşmaz. Diş fırçası gibi mekanik bir temizleyici ile bu artıklardan oluşan tabakayı uzaklaştırmalıyız. Doğru fırçalama tekniği ve gerekli ilave ağız bakım yöntemleri ile komple ağız hijyenimizi sağlayabilir böylece sağlığımızı koruyabiliriz” dedi.

Doğru ağız bakımını da anlatan Dnt. Halil Çelik, “Diş macununu uygun miktarda uygulamak gerekmektedir. Bezelye büyüklüğünde diş macunu kullanmanız yeterli olacaktır. Fırça uçları diş etlerinize bakacak biçimde 45 derece açıyla diş fırçanızı tutmalısınız. Başka bir deyişle çapraz açı ile tutmanız bunu sağlayacaktır. Dişlerinizi fazla baskı uygulamadan nazikçe, dişetinden dişe doğru süpürme hareketi ile fırçalayınız. Dişlerinizin dudağınıza bakan yüzeylerini fırçaladıktan sonra dilinize bakan yüzeylerini de mutlaka fırçalamalısınız. Diş fırçası aynı anda en fazla iki dişi temizleyebilir her seferinde fırçanızı iki dişin üzerine yerleştirip fırçalama hareketini yapmalısınız. Dişlerinizin çiğneme kısmı dediğimiz üst bölgelerinde fırçanızı ileri geri hareket ettirerek kullanabilirsiniz” dedi.

Gün içerisinde en az 2 kez, kahvaltıdan sonra ve yatmadan hemen önce 2’şer dakika dişlerin fırçalanması gerektiğini belirten Dnt. Halil Çelik, “Fırçalama bittikten sonra, diş macununun etkisini azaltmamak adına ağzınızı su ile çalkalamadan yalnızca diş macununu tükürmeniz yeterlidir. Dişler 5 yüzeyden oluşur; yanak tarafını, dil tarafını ve çiğneyici yüzeylerini fırçaladıktan sonra dişlerinizin sağ ve sol yüzeylerini temizlemek için diş ipi veya ara yüz fırçası kullanmanız çok önemlidir. Ağız içerisindeki bakterilerin büyük çoğunluğu dil üzerinde bulunur. Dil yüzeyi temizliği de ağız bakımının olmazsa olmazıdır. Dil yüzeyini dil temizleyicisi ile temizlemek, oluşabilecek ağız kokusunun da önüne geçecektir. Diş fırçası, diş ipi veya arayüz fırçası, dil temizleyicisine ilaveten her gün düzenli olarak ağız gargarası kullanımı da ağız içerindeki bakteri plağının uzaklaştırılması için etkili olacaktır" şeklinde konuştu.

Diş fırçalamayı çoğu insanın meşakkatli bulduğuna işaret eden Dnt. Halil Çelik, diş fırçalamayı eğlenceli hale getirmenin mümkün olduğunu söyledi. Dişleri fırçalamak için ayrılan sürenin en az iki dakika olması gerektiğine dikkat çeken Dnt. Halil Çelik, yeterli diş fırçalama için bizleri motive edecek ipuçları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Zaman ayarlı şarj edilebilir diş fırçaları kullanmak, diş fırçalarken 2 dakika ayarlı kum saati kullanmak, bireyin dinlemekten keyif aldığı bir müzik parçası eşliğinde dişlerini fırçalaması, internet ortamında kolayca edinebilecekleri aylık fırçalama çizelgeleri (bu çocukların diş fırçalama motivasyonunda da kullanılabilir), diş fırçalama sonrası ağızda oluşa ferah nefes diş fırçalamayı eğlenceli ve uygulanabilir hale getirebilmektedir.”