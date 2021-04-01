“Dondurulmuş embriyo transferi daha çok tercih ediliyor”

Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, “Dondurulmuş embriyo transferi uygulamaları güvenli ve hasta için oldukça ekonomik olan uygulamalardır. Anne adayı hormon iğneleri kullanmadan ve yumurta toplama işlemi yapılmadan embriyo transferine hazırlanır. Bu işlemler yapılmadığı için maddi açıdan daha uygundur” dedi.
“Gebelik şansı bir miktar daha yüksek”Dondurulmuş embriyo transferinin taze transfere göre avantajlarına da değinen Doç. Dr. Köroğlu, şöyle açıkladı: “Dondurulmuş embriyo transferi uygulamaları güvenli ve hasta için oldukça ekonomik olan uygulamalardır. Anne adayı hormon iğneleri kullanmadan ve yumurta toplama işlemi yapılmadan embriyo transferine hazırlanır. Bu işlemler yapılmadığı için maddi açıdan daha uygundur. Bu süreçte ilaç kullanımı ve hastaneye gelme sayısı daha az olduğu için anne adaylarının stresi de daha azdır. Dondurulmuş embriyo transferinde bir miktar daha yüksek gebelik oranları elde edilir. Dondurulmuş embriyo transferinde embriyonun çözülmesinden önce rahim duvarının embriyonun tutunabilmesi için hazırlanması gerekir”.