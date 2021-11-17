Dr. Mehmet Yavuz: "İyi ebeveyn olmak öğrenilebilir"

Nöroloji ve nöropsikoloji konusunda en çok okunan yazarlardan biri olan Dr. Mehmet Yavuz, 4. kitabı olan Ebeveyn Okulu’nda psikoloji ve pedagoji bilimlerinden süzülmüş en yeni bilimsel yaklaşımları, kendi kişisel tavsiyeleri ile harmanladı.

25 yıl boyunca yetişkinlerin hastalıklarını tedavi eden Nörolog Doktor Mehmet Yavuz, çoğu hastalığın altından çocukluk travmaları çıkınca, sağlıklı bir topluma katkıda bulunabilmek amacıyla Ebeveyn Okulu isimli yeni kitabını hazırladı. İyi anne baba olmanın öğrenilebilir olduğunu vurgulayan nöroloji uzmanı, yeni kitabında hamilelik öncesinden ergenliğe uzanan ilk 15 yılda sık rastlanan konuları ayrı ayrı ele aldı.

4. kitabı olan Ebeveyn Okulu’nda hiperaktivite, kekemelik, uyurgezerlik ve bağımlılık gibi tedavi gerektirebilecek hastalıkların erken fark edilmesi konusunda her ailenin ihtiyaç duyduğu önemli bilgilere yer veriliyor. Boşanma ve evlat edinme gibi hassas konularda öneriler sunan Ebeveyn Okulu’nun en büyük özelliği ise alanında ebeveynlik üzerine yazılan tek kitap olması.

“Kendini ifade edebilen, mutlu, topluma katkıda bulunabilecek sağlıklı ve ahlaklı bir nesil yetiştirebilmek için, bu kitapta çocuklar ile ilgili gözlemlerimi, tedavileri ve önerilerimi ebeveynler ile paylaşıyorum” diyen Nörolog Doktor Mehmet Yavuz, bilinçli ebeveynlik sayesinde pek çok sorunun ortaya çıkmadan engellenebileceğini savundu.

Ailede disiplin uygulamaları nasıl olmalı? Çocuk nasıl yetiştirilir? Yeni nesil rüşvetçi mi yetişiyor? Bir şeyler çalan ya da yalan söyleyen bir çocuğa karşı nasıl davranılmalı? Çocuklara cinsellik nasıl ve ne zaman anlatılmalı? Sosyal medyada kendini koruyabilmesi için onu nasıl yetiştirmelisiniz? Oyun oynamanın veya ödev yapmanın ne gibi yararları var? Aileleri savuran o keskin virajda; yani boşanma aşamasında çocuklara nasıl yaklaşılmalı? Uyku düzeni ve uyku bozuklukları ya da psikolojik problemler için bilmeniz gerekenler Sorumluluk bilinci ve güven duygusunu aşılayabilmek için evlatlarımıza nasıl davranmalıyız? Ebeveyn Okulu’nda, bunlar ve bunlara benzer pek çok sorunun yanıtı ve günlük hayatta kullanabilecek pratik öneriler yer alıyor.