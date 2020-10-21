Dr. Şenol Şensoy: "Fitoterapi desteğiyle çok sayıda çift çocuk sahibi oldu"

Dr. Şenol Şensoy, "Özellikle son 20 yıldır modern tekniklerle tıbbi bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar, birçok hastalıkta olduğu gibi kısırlıkta da fitoterapinin etkili olduğunu göstermiştir. Fitoterapi desteğiyle çok sayıda çift çocuk sahibi olmuştur" dedi.

Türkiye’de her 5 çiftten birinde kısırlık sorunu yaşandığı belirtilirken, gerek erkek gerek kadın kısırlığında fitoterapi yani bitkisel tedavi her geçen gün daha büyük önem kazanıyor. Bu tedavide Türkiye’de başarılı isimlerinden biri olan Dr. Şenol Şensoy, fitoterapinin kısırlıktaki etkilerini anlattı.

Erkek kısırlığının sebepleri ve tedavisi

Erkek kısırlığının en önemli sebeplerinin sperm hücrelerinin sayı, şekil ve hareketliliğindeki bozukluklar olduğunu belirten Dr. Şenol Şensoy, "Gelişimini tamamlamış ve yapılan testler sonucunda fonksiyonel, yani canlılığını devam ettiren en az bir testisi bulunan bir erkeğin sperm durumu ne olursa olsun fitoterapiden istifade etmesi mümkündür" dedi.

Kadın kısırlığının sebepleri ve tedavisi

Kadın kısırlığında ise yumurtlama bozuklukları başta olmak üzere hormonal bozukluklar, adet düzensizlikleri, polikistik over gibi bazı durumların etkili olduğunu ifade eden Dr. Şensoy, "Adet düzeninin sağlanması, hormonal bozuklukların dengelenmesi, prolaktin yüksekliğinin dengelenmesi, polikistik overin etkilerinin ortadan kaldırılması gibi doğurganlığı önleyen birçok sebeplerin ortadan kaldırılmasında fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanıyoruz" dedi.

Kısırlıkta bitkisel tedavinin sonuçları

"Özellikle son 20 yıldır modern tekniklerle tıbbi bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar, birçok hastalıkta olduğu gibi kısırlıkta da fitoterapinin etkili olduğunu göstermiştir. Fitoterapi desteğiyle çok sayıda çift çocuk sahibi olmuştur" diyen Dr. Şenol Şensoy, çocuk hasreti çekenler için ümit verici açıklamalar yaptı.

Bilimsel araştırmaların sonuçlarına değinen Dr. Şensoy, "Hormon dengelerinin sağlanmasında, erkekte testislerin, kadında yumurtalıkların fonksiyonlarının iyileştirilmesinde, sperm sayı-şekil ve hareketliliğinin düzeltilmesi, kaliteli ve olgun yumurtaların oluşturulması, adet düzenin sağlanması gibi doğurganlığı olumlu yönde etkileyecek, tıbbi tedavilerin yanında ciddi bir tamamlayıcı tedavi yöntemi olduğu ortaya konulmuştur. Tıbbi tedavilerin yanında tıbbi bitkilerden de faydalanmanın infertilitede başarı şansını yükselttiği, konuyla ilgilenen birçok hekim tarafından da tecrübe olarak tespit edilmiş, klasik tıbbi tedavi yöntemlerinin yanında her geçen gün kullanımı artan, tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak yerini almaktadır. Toplam infertil olgular içinde sebebi bulunamayan yüzde 10’luk kesimde, yine sebebi bilindiği halde tıbbi tedavilerle sonuç alınamayan birçok hasta grubunda fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanmaktayız".