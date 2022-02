Dünya hekimleri Türk doktorlardan eğitim almak için geliyor

Sağlık turizmi kapsamında geçtiğimiz yıl bir milyon civarında yabancı hasta Türkiye’yi tercih ederken dünyanın dört bir yanından doktorlar da eğitim için Türkiye’ye geliyor. Özbekistan’dan Türkiye’ye eğitim için gelen Dr. Bünyod Karimov, "Çok tecrübeli, yetenekli hekimler olduğundan dolayı Türkiye’yi tercih ettik ve Türkiye bu alanda çok iyi. Yeni teknolojileri ve burada öğrendiğimiz yeni metodları Özbekistan’da uygulamak istiyoruz" dedi.

Son yıllarda sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ve uygulanan yöntemlerle birlikte Türkiye dünyada sağlık turizminde önemli ülkelerden biri haline geldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2021 yılında Türkiye 1 milyon civarında yabancı hastayı ağırlarken dünyanın dört bir yanından hekimler de Türk doktorların tecrübe ve yeteneklerinden yararlanmak için Türkiye’ye geliyor. Bu kapsamda Biruni Üniversitesi Hastanesinde son teknolojiyle gerçekleşen kardiyolojik işlemleri izlemek için Özbekistan’dan 8 kişilik bir hekim grubu Türkiye’ye geldi. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Koçaş da Orta Doğu, Asya ve Avrupa gibi birçok noktadan eğitim için gelen hekimler ve hastanede gerçekleşen başarılı operasyonlar hakkında bilgi verdi.

"Damarları açma işlemi uyguluyoruz"

Gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Koçaş: “Biz 6 aydır burada ekibimizle beraber oldukça yüksek riskli daha önce pek çok merkezde ancak ameliyat yapılabilen ve ağrıları geçmeyen pek çok hastamıza kronik total oklüzyon CTO olarak tanımlıyoruz. Damarları açma işlemi uyguluyoruz. Aynı zamanda kasıktan kapak değişimleri vb. işlemler de yapıyoruz. Bu hastamız Siirt’ten gelen bir hastamız 70 yaşında bir amcamız 20 yıl önce by pass ameliyatı olmuş. Daha sonra yapılan anjiyo kontrollerinde by pass damarlarında tıkanıklık saptanmış. Tabi bir defa by pass olan bir hastanın tekrar by pass olması şansı oldukça riskli oluyor. Ancak bu damarlar yıllar içerisinde kireçleniyor, açılması çok daha zor bir hale geliyor. Ancak özel cihazlar kullanarak ve belli bir operatör tecrübesine sahip kişiler bu damarları açabiliyor. Bugünkü hastamızın da bu şekilde damarını açmaya çalışacağız. Anjiyografik olarak bu damarları açtığımızda hastamız çok daha kolay bir şekilde rutin hayatına dönebiliyor” dedi.

“Dünyanın bütün ülkelerinden hekim arkadaşlarımız gelebiliyor”

Teknolojik yöntemlerle yapılan operasyonların normal ameliyatlara göre hastalara daha çok avantaj sunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Cüneyt Koçaş, “Örneğin; hasta ameliyat olduğu takdirde bir hafta 10 gün hastanede yatması gerekiyor, belki bir aylık bir nekahet süresi oluyor. Evde dinlenmesi gerekiyor, işine dönmesi çok daha zor olabiliyor. Ancak bu süreçte hasta hemen ertesi gün hastaneden taburcu olup birkaç gün içerisinde de normal hayatına dönebiliyor. Normal stent işlemleri aslında 15-20 dakikalık işlemler, bu tür tam tıkalı damarların açılma işlemleri bir iki saat kadar sürebiliyor. Tabi ameliyatlarla kıyaslanınca çok daha kısa kalıyor. Dünyanın farklı merkezlerinden pek çok hekim arkadaşlarımız buraya geldiler, bu anlattığım zorlu işlemleri görmek, tecrübe kazanmak için hem burada kullandığımız cihazları kullanma konusunda tecrübe edinmek için ki bugünkü vak’amızda da Özbekistan’dan 8 kardiyolog arkadaşımız var, kendi ülkelerinde önemli isimler bunlar. Burada kazandıkları tecrübeleri ülkelerine aktarmak için geliyorlar, vak’alarımızı beraber yapıyoruz. Fas’tan, İngiltere’den, Kazakistan’dan gelen arkadaşlarımız vardı. Dünyanın bütün ülkelerinden aslında pek çok hekim arkadaşımız bize gelebiliyor. Artık geçmişte yapamadığımız pek çok hastaya stent yöntemiyle tedaviler uygulayabiliyoruz. O yüzden bence hastalarımızın bu konuda araştırmalar yapması gerekiyor. Pek çok hastaya bu şekilde çözüm üretebiliyoruz. Ameliyatsız stent yöntemiyle veya kasıktan girerek farklı yöntemlerle çok daha basit yöntemlerle damar açma işlemini yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok yetenekli hekimler olduğundan Türkiye’yi tercih ettik”

Özbekistan’da özel bir hastanede kardiyoloji bölüm başkanı olarak görev yapan Dr. Bünyod Karimov, Türkiye’nin sağlık alanında önemli bir noktada olduğunu ifade ederek: “Özbekistan’daki özel bir hastaneden geliyorum, buradaki kardiyolojik yeni teknikleri öğrenmek için geldik. Çok tecrübeli, yetenekli hekimler olduğundan dolayı Türkiye’yi tercih ettik ve Türkiye bu alanda çok iyi. Yeni teknolojileri ve burada öğrendiğimiz yeni metotları Özbekistan’da uygulamak istiyoruz. Kardeş ülke, Türkiye’deyken kendi evimde gibi hissediyorum. Son yıllarda özellikle şu 3-5 yılda Türkiye medikal, ilaç sektöründe çok gelişti sadece kardiyolojide değil, diğer alanlarda da Türkiye’ye sağlık turizmi çok fazla var. Pandemi sürecinde Türkiye çok güzel mücadele etti” ifadelerini kullandı.