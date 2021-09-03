(Düzeltme) Genetik yatkınlık ve meslek neden oluyor, her 3 kişiden birinde görülüyor

Toplumda genel kanı olarak özellikle bacaklarda belirgin damar görünümü olarak bilinen varis, bazı dönemlerde artan şikâyetlerle yaşam konforunu bozacak hale gelebilir. Bu gibi durumlarda tedavi edilmediği takdirde acil bir sağlık sorunu olarak kendini gösterebilir.
Varisin toplumda her 3 kişiden birinde yaygın olarak görüldüğünü belirten Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Varisin en önemli nedenleri arasında genetik yatkınlık, kilo ve çalışma koşullarını sayabiliriz. Ayakta hareketsiz kalanlar veya masa başı ayağını sarkıtarak çalışanlar genellikle risk altındadır. Meslek grupları söz konusu olduğunda ise cerrahlar, garsonlar, öğretmenler ve kuaförler sayılabilir. Hastalarının başlıca şikâyetleri, günün sonunda ayaklarda şişme ve şişmeye bağlı ağrı olarak gözlemlenir. Kimi zaman kişinin yaşam konforunu bozabilecek derece olan bu şikayetler tedavi edilmeyen varislerde acil bir sağlık sorunu olarak kendini gösterir. Özellikle uzun süre hareketsiz kalınan günün sonunda, toplardamarlara pıhtı oturarak acil tedavi gerektiren bir durum da oluşabilir”dedi.
Beslenme gözardı edilmemeli
Kan dolaşımı ve beslenme ilişkisinin varis açısından da önemli olduğunu belirten Köksal, “Yaz aylarında serinletici etkisi sebebiyle tercih edilen dondurmanın yerine meyve koymak oldukça önemlidir. Kavun, karpuz, çilek gibi meyveler c vitamini, faydalı mineraller ve bol su içerir. Meyve yiyerek hem vücudun ihtiyacı olan suyu alır, hem de içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde kan dolaşımı desteklenmesiyle varis şikâyetlerinde azalma görülebilir. Esasında hastalarımızın korkusu, müdahale sonrası yaşanabilecek sorunlar ve varis çorabı giymektir. 21. yy’da teknolojinin bu kadar ilerlediği bir zamanda bu korkuların yersiz olduğunu belirtmek isterim. Endovenöz dediğimiz ve ameliyatsız tedavi yöntemleri ile varis tedavisi hem çok kısa sürede hem de hastaların aynı gün taburcu olarak günlük yaşamlarına devam edeceği konforda mümkün olabiliyor" dedi.