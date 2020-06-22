Düzenli egzersiz direnci artırıyor

Hafif ve orta şiddette egzersizin bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Engin Işık Abanoz, “Düzenli orta şiddette yapılan egzersiz üst solunum yolu hastalıklarına karşı direnci artırır, orta şiddetli egzersiz yapan kişilerde üst solunum yolu enfeksiyonu görülme durumu yüzde 20-30 oranında azaldığı bildirilmiştir” diye konuştu.

“Egzersizin süresi ve şiddeti önemli”

Korona virüs sürecinde karantinada sosyal aktivitelerin kısıtlandığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Rekreasyon Bölüm Başkanı Dr. Engin Işık Abanoz “Sosyal aktivitelerimizin kısıtlanması, hareketsizliğe bağlı olarak başta kilo alımı olmak üzere kas gücü kaybı, tansiyon, kolesterol kardiyovasküler riskle birlikte bağışıklık sisteminde düşüş gibi sağlık problemlerini beraberinde getirdi. Dijital iletişimin sayesinde insanlar riski kısa zamanda farkına varıp ev egzersizlerine yöneldiler. Egzersizin bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasındaki faydaları aşikârdır fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus egzersizin süresi ve şiddeti” şeklinde konuştu.

“Enfeksiyon riski artar”

Uzun süreli yüksek şiddetli egzersizlerin ise bağışıklık sistemini baskılamaya yol açacağını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Rekreasyon Bölüm Başkanı Dr. Engin Işık Abanoz, “Yüksek şiddetli uzun süreli bir egzersizi takiben lenfosit konsantrasyonu düşer ve hücrelerin çoğalma yeteneği, orta düzeydeki sitotoksik aktivite ve immünoglobülin üretimi azalır, bunların sonucunda bağışıklık sistemi baskılanır. Bu tür egzersizleri izleyen birkaç saat boyunca bağışıklık sistemi zayıflar ve bu dönemde solunum yolu enfeksiyonu riski artar” dedi.

“Orta yoğunlukta yapın”

Yaşlı kişilere haftada en az 150 - 300 dakika aerobik egzersiz ve haftada 2 direnç antrenman seansı yapılabileceğini ifade eden Abanoz, “Karantina altında, normal günlük fiziksel aktivite seviyelerindeki azalmayı telafi etmek için yapılan aktivitelerin 5 - 7 gün arasına dağıtılarak, haftada 200 - 400 dakikaya çıkarılabilir. Ayrıca karantina zamanlarında yapılan bu aktivitelerin orta yoğunlukta yapılmasında fayda vardır. Evde yapılan bu egzersizlerde, kişilerin egzersizin uygulanması için gerekli özel materyalleri olmasa bile evde bulunan bir sandalyeyi tutarak squat yapmak, sandalyeye oturup - kalkmak, bir yüksekliği basamak olarak kullanıp inip - çıkmak gibi aerobik egzersizleri, ayak parmaklarında veya topuklarda yürümek gibi denge egzersizleri yapılabilir. Dışarı çıkma yasağı yok ise, çevredeki kişiler ile güvenli mesafeyi koruyarak dış ortamlarda, orta şiddetli aerobik egzersizin (tempolu yürüyüş gibi) uygun bir alternatif olabilir” şeklinde konuştu.