Edirne’de HES haritasında Kovid-19 riskinin düşük olduğu tek yer mezarlıklar

Korona virüs vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer alan Edirne’de, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında düşük riskli sayılabilecek tek yerin mezarlıklar olması dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı rakamlara göre Edirne, 100 binde 428,44 vaka sayısı ile korona virüs vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında yer aldı. Korkutan vaka artışının yaşandığı Edirne’de, geçen hafta bin 343 olan haftalık vaka sayısı bu hafta bin 748’e yükseldi. Ortalama günlük vaka sayısı da 192’den 250’ye yükseldi.

En güvenilir yer kent mezarlığı

Sağlık Bakanlığı’nın HES uygulamasının haritasına bakıldığında ise neredeyse düşük riski ifade eden yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki korona virüs riski düşük olan tek alanın mezarlıklar olması dikkat çekti. Edirne’de gezmek isteyenlerin gidebileceği düşük riskli tek yer mezarlıklar.

Aşılama oranı Türkiye’nin üzerinde

Vaka sayılarının arttığı Edirne’de, aynı zamanda aşılanma oranı da artıyor. Aşılanma oranında Edirne yüzde 83,9 ile en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor. Edirne’de vatandaşlar, korona virüs aşısı olmak için aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde bulunan aşılama alanında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

"Kurallara uyulmazsa hepimizin geleceği yer mezarlıklar"

Edirneli vatandaşlardan Emirkan Yılmaz, Edirne’de HES haritasında en risksiz yerlerin başında mezarlıkların geldiğini belirterek, "Koronavirüs kurallarına uyulmazsa hepimizin geleceği yer burası olacak. Lütfen herkes kurallara uysun" açıklamasında bulundu. Ahmet Kartal da, vaka sayısının gittikçe arttığına dikkat çekerek, kurallara uymayan vatandaşları uyardığında karşılık verdiklerini söyledi. Kartal, "Şu an en rahat yer mezarlıklar orada kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Lütfen herkes kurallara uysun" dedi.