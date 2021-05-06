Ergenlik döneminde psikolojik ve fiziksel değişimler önemli

Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik dönemi, fiziksel, psikolojik ve sosyal olgunluğa erişmenin tamamlandığı bir dönemdir. Adolesan (Ergenlik) polikliniğinde, Çocuk ve Adolesan Sağlığı kapsamında 10-21 yaş arasında gençlerin fiziksel, cinsel ve psikososyal gelişimleri değerlendiriliyor.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet binasında 2019 yılından beri zor bir dönem olarak adlandırılan ergenlikte, gençlerin hem psikolojik, hem de fiziksel sorunlarına çare sunulması için Ergenlik (Adolesan) Polikliniği hizmeti veriliyor.
Hormonal değişimler zıt duygular
Adolesan polikliniği sorumlu hekimi Dut, “Ergen kendini tanıma yolunda büyük bir çaba harcamak zorunda kalır. Vücutlarındaki hormonal değişimler sonucu oluşan zıt duyguların adolesan döneminde tamamen normal olduğunu bilmiyorsa ergenler için korkutucu olmaktadır. Bir an bulutların üzerinde gezerken, bir dakika sonra kendilerini çok sıkkın ve üzgün hissedebilir. Bu durum gençlerle beraber yaşayan erişkinleri de zorlar” dedi.Dut, "Adolesan polikliniklerinde, Adolesan dönemindeki sporcuların profesyonel spor hayatına hazırlanırken hızla değişen fiziksel ve psikolojik değişikleri ile ilgili profesyonel destek almaları sağlanır. Günümüzde salgınla mücadelede, kısıtlamalar, uzaktan eğitim modeli vb. değişikliklerin adolesan sağlığına etkisi unutulmamalı, adolesan polikliniklerinden destek alınmalıdır" dedi.