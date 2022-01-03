Eyüpsultan’da gençlere sağlıklı beslenme semineri

Eyüpsultan Belediyesi, “Sağlıklı Yaşam Karavanı” ile ilçede bulunan 12. sınıf öğrencilerine yönelik obezite ve sınav dönemi beslenmesi konularında seminerler düzenledi. 8 okulda yaklaşık bin öğrenciye seminer ve eğitim verildi.

Uzman diyetisyenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere obeziteyle ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgilendirme yapılıyor, obezite nedir? Obezitenin nedenleri, sınav döneminde beslenme, sınav sabahı beslenme önerileri, beyin sağlığını koruyan ve güçlendiren besinler, yeterli ve dengeli beslenme nedir? gibi konular aktarılıyor. Sonrasında ise ücretsiz diyetisyen desteği almak isteyen öğrenciler Eyüpsultan Belediyesi Sağlık Birimi içerisindeki Beslenme ve Diyet Polikliniği’ne yönlendiriliyor. Eyüpsultan Belediyesi’nin bu çalışması sayesinde gençlere sağlıklı beslenme bilinci kazandırılıyor. Her hafta farklı bir okulu ziyaret eden Eyüpsultan Belediyesi diyetisyenleri, Alibeyköy Anadolu Lisesi’nde 12. sınıf öğrencilerine obezite ve sınav dönemi beslenmesi konularında seminer verdiler. Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı seminer, okulun konferans salonunda gerçekleşti.

8 okulda yaklaşık bin öğrenciye seminer ve eğitim verildi

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçedeki obeziteyi önleme, sağlıklı yaşam ve doğru beslenme amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirdiği proje kapsamında ilçede bulunan 8 okulda 12. sınıfa giden yaklaşık bin öğrenciye obezite ve sınav dönemi beslenmesi konularında seminer verildi.