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Feryatları yürek yakan baba o anları anlattı

EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİREN ÇOCUĞUNU, BİR KAVGANIN YARALILARINA MÜDAHALE EDEN AMBULANSA “LÜTFEN YARDIM EDİN, OĞLUM ÖLÜYOR” FERYATLARIYLA YETİŞTİREN BABA, OĞLUNUN DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU. DÜN OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ OLDUĞUNU KAYDEDEN BABA ABİDİN KOPARAN, “O AMBULANSIN GELİŞİ BENİM OĞLUMU HAYATA DÖNDÜRDÜ. KALBİ ATIYOR AMA UYUYOR ŞU AN. NEFES ALAMIYORUM OĞLUM NEFES ALAMAYINCA. HERKESTEN SADECE DUA İSTİYORUM” DİYE KONUŞTU.

Feryatları yürek yakan baba o anları anlattı

Epilepsi nöbeti geçiren çocuğunu, bir kavganın yaralılarına müdahale eden ambulansa “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” feryatlarıyla yetiştiren baba, oğlunun durumuna ilişkin konuştu. Dün oğlunun doğum günü olduğunu kaydeden baba Abidin Koparan, “O ambulansın gelişi benim oğlumu hayata döndürdü. Kalbi atıyor ama uyuyor şu an. Nefes alamıyorum oğlum nefes alamayınca. Herkesten sadece dua istiyorum” diye konuştu.

Esenyurt’ta önceki akşam çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralanmış, yaralılar için olay yerine ambulans çağrılmıştı. Bu esnada 4 yaşındaki Anıl Koparan evinin banyosunda epilepsi krizi geçirirken çocuğunu kucaklayan babanın o esnada orada olan ambulansa çocuğunu yetiştirirken feryadı yürekleri dağlamıştı.

“Yurt dışından ilaçları gelmiyor”

Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Anıl Koparan’ın tedavisi sürerken baba Abidin Koparan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olay anını anlatan baba Koparan, “Banyoda oynuyordu oğlum. Suyu çok seviyordu. Ben eve gidip baktığımda oğlum banyonun içinde nöbet geçiriyordu. İlaçları yurt dışından geldiği için biraz ihmal oldu. İlaçları yurt dışından alıyorum hala bana ulaşmadı. Oğlumun ilaçları pahalı, 5 kutu ilaca 500 lira verdim hala gelmedi. Gelmeyince de çocuğum sürekli nöbet geçiriyordu. 8 aydır öyleydi sürekli nöbet geçiriyordu. Bir gün evdeydik iki gün hastanedeydik öyle geçti bu süre” diye konuştu.

“Oğlum nefes almayınca biz de almıyoruz”

Dün oğlunun doğum günü olduğunu ve tek isteğinin oğlunun bir an önce iyileşmesi olduğunu kaydeden baba Abidin Koparan, “Kucakladım. Allah’tan umut kesilmez derler ya o anda ambulans oradaydı. Belki de o ambulansın gelişi benim oğlumu hayata döndürdü. Herkesten dua bekliyorum, oğlum iyileşsin diye. Kalbi atıyor ama uyuyor. Şu an ben de nefes alamıyorum oğlum nefes alamayınca. Annesi de alamıyor. Bütün herkesten sadece dua istiyorum, oğlum iyileşsin. Başka bir şey istemiyorum. O ilaçlar yurt dışından daha erken gelsin. Yetkililere sesleniyorum; benim çocuğum gitti artık belki yaşayacak belki yaşamayacak. Onu da bilmiyorum sadece dua bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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