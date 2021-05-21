Fibromiyalji sendromuna dikkat

Uzman Fizyoterapist Ayşegül Şahin, kronik kas iskelet ağrısı, yorgunluk, hafıza problemleri, uyku bozukluğu, duygu durum değişiklikleri gibi şikâyetlere yol açan fibromiyalji sendromu hakkında önemli bilgiler aktardı.

Beykent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Gör. Ayşegül Şahin, fibromiyalji sendromunun toplumda özellikle erişkin kadınlarda daha sık görülmekte olduğunu ifade ederek, “Fibromiyalji sendromlu bireylerde nöroloji ve kas iskelet sistemi muayenesi, laboratuvar ve radyolojik test sonuçları ile bireylerin şikâyetleri birbiriyle uyuşmayabilir. Fiziksel muayene ve test sonuçları normal olmasına rağmen, fibromiyalji sendromu bireylerde ciddi fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır.” dedi.

“18 noktadan en az 11’inde ağrılı yanıt alınmalı”

Fibromiyalji sendromlu bireylerde ağrının yerleşimi değişken ve vücudun farklı bölgelerinde farklı şiddette hissedilmekte olduğunu ve ağrı geniş bir alanda tetik noktalar varlığı ile tanımlayan Şahin, “Tek bir noktaya yerleşmiş veya bir bölgeye odaklanan ağrı fibromiyalji olarak tanımlanmaz. Fibromiyalji sendromu tanısı için 18 muhtemel tetik noktadan en az 11 tanesinde ağrılı yanıt alınması gerekir.” bilgisini aktardı.

Şahin, hastalığın belirtilerini ise şöyle özetledi:

“Kronik yaygın ağrı ve belli bölgelerde artmış hassasiyet ile birlikte yorgunluk, uyku bozukluğu, parestezi (ciltte karıncalanma, uyuşma hissi), şişlik hissi, baş dönmesi, güçsüzlük, bilişsel problemler ve psikolojik stres fibromiyalji sendromlu bireylerde en sık rastlanan belirti ve bulgular arasındadır. Fibromiyalji sendromunda görülen sürekli ağrı; uyku, yorgunluk, bilişsel semptomlar gibi fiziksel ve duygusal bir stres oluşturmaktadır. Bununla birlikte sürekli ağrı nedeniyle bireylerde hareket etmek istememe ya da hareket korkusu gelişebilmektedir.”

Hastalığın tedavisinde ilaç uygulamalarının yanı sıra destek tedavi olarak fizyoterapi uygulamalarından da yoğun olarak faydalanmanın mümkün olduğunu söyleyen Şahin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ağrı en belirgin şikayetlerden biridir ve yanıcı, batıcı, sızlayıcı gibi farklı biçimlerde ifade edilebilmektedir. Tüm vücuda yayılım gösteren sabah tutukluğu, yorgunluk, uyku bozukluğu ve yorgun uyanma, özellikle ellerde ve kollarda uyuşma ve karıncalanma hissi görülebilmektedir. Bunların haricinde daha az sıklıkla gerilim tipi baş ağrısı, migren, anksiyete, depresyon, irritabl barsak sendromu, irritabl mesane sendromu, Raynaud fenomeni, temporamandibular disfonksiyon, bilişsel bozukluklar, huzursuz bacak sendromu ve dismenore gibi tablolar da fibromiyalji sendromunda eşlik edebilmektedir ancak bu belirtilerin hiçbiri görülmeyebileceği gibi yalnızca birkaçı da görülebilir.”