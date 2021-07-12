"Gebelerde Covid-19 aşıları"

Op. Dr. Sibel Zorbaş, "SARS COV-2 ile enfekte olan gebelerin büyük çoğunluğu hafif ya da orta derecede soğuk algınlığı, grip benzeri hastalık tablosu geçirmektedir. Ancak gebeler, gebelikte akciğer kapasitesinin azalması, bağışıklık sisteminin değişmesi nedeniyle komplikasyon açısından yüksek risk grubundadır" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Zorbaş, Covid-19 hastalığında yüksek risk grubunda olan hamile grupları ve aşılar hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Sibel Zorbaş, "Aşılamanın yaygınlaştığı bu dönemde aşı olup olmamak konusunda soru işaretleri olan grupların başında hamileler geliyor" dedi.

"Gebeler yüksek risk grubunda"

Covid 19’un ’2019 Koronavirüs Hastalığı’ anlamına geldiğini, etkeninin SARS COV-2 olduğunu ve hayvan kaynaklı bir virüs olduğunu belirten Op. Dr. Sibel Zorbaş, insandan insana damlacık enfeksiyonu, temas ve bazı durumlarda havada asılı kalan partikül yoluyla bulaştığının altını çizdi.

Op. Dr. Sibel Zorbaş, sözlerine şöyle devam etti: "SARS COV-2 ile enfekte olan gebelerin büyük çoğunluğu hafif ya da orta derecede soğuk algınlığı, grip benzeri hastalık tablosu geçirmektedir. Ancak gebeler, gebelikte akciğer kapasitesinin azalması, bağışıklık sisteminin değişmesi nedeniyle komplikasyon açısından yüksek risk grubundadır. Şu ana kadar görülen bulgular ışığında gebelerde düşüğe veya anomali ihtimaline dair riski arttırdığı gözlemlenmiştir. Ancak gebeliğin üçüncü ayında geçirilen Covid hastalığının bebeğe geçmesi veya anneye yapılacak müdahaleleri yapabilmek için erken doğum sıklığında yaklaşık 3 kat bir artış gözlemlenmektedir".

"Gebelerde Covid-19 yoğun bakım oranını arttırıyor"

Op. Dr. Zorbaş, "Gebelerde Covid-19 nedeni ile ölüm oranları yüzde 0,4 ile yüzde 2 arasında değişmektedir. Bu oran gebe olmayan kadınlara göre yüzde 70 daha yüksektir. Yine Covid-19 nedeni ile hastaneye yatırılan gebe kadınların, enfeksiyonu olan ve gebe olmayan kadınlara oranla yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul edilme ihtimali yüksektir. Bu nedenlerle tüm dünyada ACOG (Amerika Kadın Hakları ve Doğum Koleji), RCOG (Birleşik Krallık Kadın Hastalıkları ve Doğum Board ve Koleji), Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda sağlık otoriteleri ve Sağlık Bakanlığı özellikle yüksek risk grubuna giren gebelerin Covid-19 aşılarını yaptırmalarını önermektedirler" ifadelerini kullandı.

Özel risk grubunda olan gebelerden de bahseden Op. Dr. Zorbaş, "Sağlık çalışanı olan gebeler. Marketlerde, restoranlarda, alışveriş merkezlerinde çalışan gebeler. Öğretmenler, diğer çalışanlarla 1,5 metreden daha yakın mesafede çalışmak zorunda olan gebeler. Obez olan, diyabeti olan, kalp hastalığı olan, astımı olan ve hipertansiyonu olan gebeler risk grubunda yer alıyor" dedi.

"Gebeliğin ilk 3 ayında uygulanmamalı"

Op. Dr. Sibel Zorbaş, "Türkiye’de 2 tür aşı mevcuttur, bunlar Biontech ve Coronavac aşısıdır. Coronavac ölü virüs aşısı olup gebelere uygulandığında risk taşıması beklenmemekle birlikte henüz yayınlanmış bir güvenlik verisi yoktur. MRNA aşısının (Biontech) kısıtlı sayıda gebede yapılmış çalışma da olsa güvenli olduğu gösterilmiştir. MRNA aşılarının şiddetli alerjik reaksiyon öyküsü olan kişilerde tercih edilmemesi gerekmektedir" açıklamalarında bulundu.

Covid-19 aşısı yapılmadan önce gebelik testi yapılmasına gerek olmadığını belirten Op. Dr. Sibel Zorbaş, tetanoz aşısı ile birlikte yapıldığını, Rh uygunsuzluğu olan olgularda Anti D immün globülin ile birlikte yapılabileceğini ve aşının gebeliğin ilk 3 ayında uygulanmaması gerektiğinin altını çizdi.