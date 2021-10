’’ Gebelikte bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kalabalık ortamlardan kaçınılmalı’’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Yılmaz Hanege, ’’Gebelikte bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, okul, AVM ve hastanelerin enfeksiyon kliniklerinde mümkün olduğunca uzun süre kalınmamalı’’ dedi.

Kış aylarında hamilelik soğuk hava ve vücut direncinde azalma nedeniyle birtakım sorunları da beraberinde getirdiğini belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burcu Yılmaz Hanege, mikroorganizma ve allerjenlere maruziyetin yüksek olduğu kalabalık ortamlarda bulunmaktan ve kirli havada dışarı çıkmaktan kaçınmak hastalıklardan korunmak adına önemli olduğunun altını çizdi. Op. Dr. Burcu Yılmaz Hanege, kış aylarında gebelerin dikkat etmesi gereken durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Burcu Yılmaz Hanege, hamilelerin kış aylarında dikkat etmesi gereken durumları şöyle açıkladı:

’’Gebelikte basit soğuk algınlığında bile mutlaka istirahat etmeye çalışmak, enfeksiyonu ayakta geçirmemek ve diyete ve giyime dikkat etmek fayda sağlayabilir. Düzenli olarak egzersiz yapmak kilo kontrolü ve kas gücü artımı ile esneklik sağlamasının yanında vücut direncini de arttırır. Sigarayı mümkünse gebe kalmadan önce, mümkün olamadıysa gebe kaldığınızı öğrendiğiniz an bırakmış olmayı öneriyoruz. Hamilelikte sigara dumanına maruz kalmak, pasif sigara içiciliği de, düşük doğum ağırlığı, çocukluk çağında öğrenme ve davranış problemleri risklerini arttırabilir. Pencereleri açarak evi ya da bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırmak, kaloriferin kuruttuğu havayı ıslak bez ya da kaynayan suyla nemlendirmek veya havayı temizleyici ve nemlendirici özel cihazlar kullanmak da faydalı olabilir.

’’Kış aylarında giyime dikkat etmeniz gerekiyor’’

Kışın hamile giyiminde terletecek kalın tek parça polyester-sentetik kumaşlar yerine yünlü ya da pamuklu havalanabilir kumaşlar ve kat kat giyilebilecek hafif yumuşak kıyafetler tercih edilmelidir. Isınmak için giyilen sıkı, naylon, sentetik giysiler tercih sebebi değildir. Düşme ve yaralanma ihtimallerine karşı ayakkabı tabanlarının kar ve buz gibi kaygan zeminlerde kaymayacak kauçuk vb. materyalden yapılmış olması önemlidir.

’’Kış hastalıklarına ve enfeksiyonlara dikkat edelim’’

Kış aylarında hastalıklara karşı direnci arttırmak ve özellikle gebelik gibi bağışıklık sisteminin desteğe ihtiyacı olan özellikli bir dönemde bebeğin sağlıklı gelişimi için dengeli beslenmek çok büyük önem teşkil etmektedir. Turunçgiller ve yeşil sebzeler, C vitamininden zengin olup kış aylarında sık rastlanan üst yolunum yolu enfeksiyonlara karşı direnci arttırmaktadır. Vitaminlerin yanı sıra protein de vücudu ana yapıtaşlarından biri olması sebebiyle vücut direncini arttırmaya yardımcı olan bir ana besin öğesidir. Kış sebzelerinden pırasa, ıspanak, kereviz gibi demir ve kalsiyum zengini yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini açısından zengin limon, portakal, kivi, maydanoz ve roka barsaklardan demir emilimini de arttırmaktadır. Taze sebze ve meyve tüketimi gebelikte yavaşlayan barsak hareketlerini arttıracaktır. Gereğinden fazla karbonhidrat ve tuz tüketimi kilo alımını ve gebelikte tansiyon, diyabet gibi problemleri tetikleyebileceğinden önerilmemektedir.

Bağışıklık sistemi için protein, kalsiyum, sebze ve meyveden dengeli bir diyet, gerektiğinde vitamin takviyesi, başta C vitamini, demir ve D vitamini gibi multivitaminler uygun dozlarda kullanılmalıdır. Multivitamin takviyesi mutlaka sizi takip eden hekiminiz tarafından önerildiği şekliyle kullanılmalıdır.

Gebelikte bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, okul, AVM ve hastanelerin enfeksiyon kliniklerinde mümkün olduğunca uzun süre kalınmamalı. Bu tarz ortamlar bulaşıcı hastalıkların ve alerjenlerin çoğalmasına neden olarak hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Ellerinizi sık sık yıkamak, hasta kişilerle yakın temastan, öpüşmekten ve tokalaşmaktan kaçınmak önemlidir.

Gebelikte hafif bir soğuk algınlığı ya da gribal enfeksiyon semptomları başladığında bol sıvı tüketmek ve istirahat etmek önemlidir. Hekime danışmadan herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır. Dengeli bir diyet vücut direnci açısından önemlidir. Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da okyanus suyu kullanılabilir. Hastanın genel durum bozukluğu 48 saatten uzun süre devam ederse, öksürük ve eşlik eden yüksek ateş, solunum sıkıntısı varsa vakit kaybetmeden hekime başvurulmalıdır.

’’Fazla şeker tüketiminden kaçının’’

Ihlamur, elma ya nane-limon çayı gibi kış çayları makul miktarlarda (günde 1-2 bardak) tüketilebilir. Yalnız içeriğinden emin olmadığınız bitkisel çayların gebelikte hekime danışılmadan bilinçsizce tüketilmesi kesinlikle sakıncalıdır. Kış sebzeleriyle yapılmış sebze yemekleri, taze sebze ve meyveler, zengin omega-3 içeriği nedeniyle haftada 2 kere tüketilen balık, B vitamini için kırmızı et ve kurubaklagiller kış aylarında ana öğünlerde tüketilebilecek yemeklerdir. Karbonhidrat, yağ ve tuz içeren gıdaların kış aylarında yoğun tüketimi anne ve bebek sağlığını olumsuz etkilemektedir. Gebelikte vitamin desteğini taze sebze ve meyvelerden almak öncelikli olsa da, yoğun şehir hayatı şartlarında organik gıdaya erişim her zaman mümkün olamadığında multivitamin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle folik asit içeren mutlivitamin takviyeleri ve D vitamini takviyesi önemlidir. Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için C vitamini takviyesi alınabilir. Özellikle çoğul gebelerde kalsiyum ve magnezyum desteği de eklenmelidir. Fazla miktarda karbonhidrat tüketiminin vücudumuzda mikroorganizmaları yok eden akyuvarların aktivitesini azalttığı ve bağışıklık sistemini zayıflattığı bilinen bir durumdur. Fazla şeker tüketimi hastalıklara karşı direncin düştüğü gebelik döneminde özellikle sakıncalıdır.’’