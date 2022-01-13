“Gıda intoleransı ve gıda alerjisi aynı şey değildir”

Uzm. Dr. Özgün İyigün, her 5 kişiden birinde gıda intoleransı görüldüğünü belirterek, “Diyete rağmen kilo verememe, sürekli uyku hali, ciltte döküntü, kaşıntı gibi durumlarda yapılan tetkikler sonucu herhangi bir sebep bulunamazsa, gıda intoleransı düşünülmeli ve intolerans testi yapılmalıdır” dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Özgün İyigün, gıda intoleransı hakkında açıklamalarda bulundu. Gıda alerjisi ile karıştırılmaması gerektiğini ve hastalığın belirtileri arasında bağırsak bütünlüğünün bozulması, gereksiz antibiyotik kullanımı, ilaçlar, kötü beslenme, alkol, gıda katkı maddeleri, stres, alerjik yapı, gıdaların tam sindirilememesi, aynı anda birkaç farklı alerjik yiyeceğin tüketilmesi sonucunda gıda intoleransı gelişebileceğini belirten Uzm. Dr. Özgün İyigün, “İntolerans doğuştan genetik yatkınlık sebebi ile olabileceği gibi her gün tükettiğimiz gıdalara karşı zaman içerisinde ya da sonradan da gelişebilir. Gıda intoleransı günümüzde her 5 kişiden birinde görülüyor” dedi.

Gıda intoleransının belirtileri

Gıda intoleransının belirtilerine değinen Uzm. Dr. İyigün, “Sebebi bilinmeyen bağırsak problemleri, gaz, hazımsızlık, şişkinlik, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, depresyon, duygu durum bozukluğu, kas eklem ağrıları, diyete rağmen kilo verememe, sürekli uyku hali, ciltte döküntü, kaşıntı gibi durumlarda yapılan tetkikler sonucu herhangi bir sebep bulunamazsa, gıda intoleransı düşünülmeli ve gıda intorelans testi yapılmalıdır. İntolerans tespit edilen gıdalar metabolizmada yavaşlamaya sebep olabilir" dedi.

Gıda intorelansının teşhisi

Gıda intolerans testlerinde vücudun gıdaya karşı ürettiği IgG (ımmunglobulin G) tipi antikorun araştırıldığını aktaran Uzm. Dr. İyigün, “Test sonucunda intolerans tespit edilen gıdalar bir süre diyetten çıkarılarak bağışıklık hücrelerinin bu alerjen gıdayı unutmasın sağlanır ve daha sonra belli aralıklarla ve kontrollü bir şekilde tekrar diyete eklenir. Eğer birden fazla gıdaya intolerans tespit edildi ise eliminasyon dönemi dediğimiz yasaklı gıdayı tüketmeme dönemi sonrası, her bir gıda maddesi teker teker diyete eklenmelidir. Gıda intoleransı kalıcı bir durum değildir. İntolerans tespit edilen gıdaların hayat boyu tüketilmemesi gerekmez. Gıda alerji testlerinde ise vücudumuzun gıdaya karşı ürettiği immünglobülin E (IgE) antikoru araştırılır, gıda alerjilerinde besinler diyetten çıkartılır ve bir daha tüketilmez" ifadelerini kullandı.