Gökçeada’da erken doğuma helikopterle tahliye

Gökçeada ilçesinde erken doğum riski bulunan bir kadın, Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle Çanakkale’de hastaneye yetiştirildi.

Gökçeada’da erken doğuma helikopterle tahliye
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Gökçeada ilçesinde erken doğum riski bulunan bir kadın, Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle Çanakkale’de hastaneye yetiştirildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle bütün feribot seferleri iptal edilmişti. Akşam saatlerinde erken doğum riski ile yoğun bakım ihtiyacı bulunan Öznur Kızılaslan (25), Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle alınarak Çanakkale’ye sevk edildi. Çanakkale’ye getirilen Kızılaslan, burada ambulansa alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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