“Göz ovalamanın 5 önemli zararına dikkat”

Doç. Dr. Aylin Kılıç, göz ovalama alışkanlığının başta koronavirüs salgını döneminde bulaş riskini arttırdığını belirterek, göz için 5 önemli zararına dikkat çekti.
“Kornea nakline kadar götürebilir”
Göz ovalama alışkanlığının başta koronavirüs olmak üzere enfeksiyon riskini arttırmasının yanı sıra 4 zararının daha bulunduğuna değinen Doç. Dr. Kılıç, şu şekilde değerlendirdi: “Gözü çok fazla ovalarsanız miyop ve astigmat ilerleyebilir. Bu tip miyop veya astigmat lazer yöntemi ile tedavi edilemeyebilir. Aynı şekilde kornea tabakası gözümüzün en önündeki saydam tabakadır, giderek incelir, ileri vakalarda delinebilir, kornea nakline kadar ciddi olarak sonuçlanabilir ve kalıcı görme kaybına neden olabilir. Alerjik göz hastalığımız varsa bu göz ovalandıkça daha çok tetiklenir, aynı zamanda alerjen maddeleri göze taşımış oluruz. Göz ovalama ayrıca kuru gözü daha çok tetikleyebilir.”